Страта українських полонених: Глава МЗС закликав світ до негайних дій
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав міжнародну спільноту вжити негайних заходів через жорстоке поводження Росії з українськими військовополоненими.
Джерело: Сибіга у соцмережі Х
Пряма мова: "Жорстоке поводження Росії з українськими військовополоненими є абсолютним варварством, грубим порушенням міжнародного гуманітарного права, законів і звичаїв війни.
Страти стають дедалі частішими, 95% військовополонених, за даними ООН, піддаються тортурам, їм відмовляють у задоволенні базових потреб та доступі до них.
Міжнародна спільнота повинна вжити негайних заходів. Видати ордери МКС на арешт російських катів і мучителів. Посилити санкційний тиск. Вимагати доступу міжнародних спостерігачів і медиків до місць утримання під вартою, сприяти звільненню військовополонених і всіх незаконно утримуваних осіб".
Передісторія:
- У неділю аналітики повідомили, що російські окупати розстріляли 9 українських військових, які здалися у полон в Курській області.
- Через це омбудсмен Дмитро Лубінець направив листи до ООН та МКЧХ.
- Офіс генерального прокурора розпочав кримінальне провадження щодо ймовірного розстрілу девʼяти українських військовополонених на Курщині.