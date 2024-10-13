Страта українських полонених: Глава МЗС закликав світ до негайних дій

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав міжнародну спільноту вжити негайних заходів через жорстоке поводження Росії з українськими військовополоненими.

Джерело: Сибіга у соцмережі Х

Пряма мова: "Жорстоке поводження Росії з українськими військовополоненими є абсолютним варварством, грубим порушенням міжнародного гуманітарного права, законів і звичаїв війни.

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Страти стають дедалі частішими, 95% військовополонених, за даними ООН, піддаються тортурам, їм відмовляють у задоволенні базових потреб та доступі до них.

Міжнародна спільнота повинна вжити негайних заходів. Видати ордери МКС на арешт російських катів і мучителів. Посилити санкційний тиск. Вимагати доступу міжнародних спостерігачів і медиків до місць утримання під вартою, сприяти звільненню військовополонених і всіх незаконно утримуваних осіб".

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