Казнь украинских пленных: Глава МИД призвал мир к немедленным действиям
Министр иностранных дел Андрей Сибига призвал международное сообщество принять немедленные меры из-за жестокого обращения России с украинскими военнопленными.
Источник: Сибига в соцсети Х
Прямая речь: "Жестокое обращение России с украинскими военнопленными является абсолютным варварством, грубым нарушением международного гуманитарного права, законов и обычаев войны.
Казни становятся все более частыми, 95% военнопленных, по данным ООН, подвергаются пыткам, им отказывают в удовлетворении базовых потребностей и доступе к ним.
Международное сообщество должно принять немедленные меры. Выдать ордера МУС на арест российских палачей и мучителей. Усилить санкционное давление. Требовать доступа международных наблюдателей и медиков к местам содержания под стражей, способствовать освобождению военнопленных и всех незаконно удерживаемых лиц".
Предыстория:
- В воскресенье аналитики сообщили, что российские оккупанты расстреляли 9 украинских военных, которые сдались в плен в Курской области.
- Из-за этого омбудсмен Дмитрий Лубинец направил письма в ООН и МККК.
- Офис генерального прокурора начал уголовное производство относительно вероятного расстрела девяти украинских военнопленных в Курской области.