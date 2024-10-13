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Казнь украинских пленных: Глава МИД призвал мир к немедленным действиям

Катерина ТищенкоВоскресенье, 13 октября 2024, 16:17
Казнь украинских пленных: Глава МИД призвал мир к немедленным действиям
Андрей Сибига, фото Getty Images

Министр иностранных дел Андрей Сибига призвал международное сообщество принять немедленные меры из-за жестокого обращения России с украинскими военнопленными.

Источник: Сибига в соцсети Х

Прямая речь: "Жестокое обращение России с украинскими военнопленными является абсолютным варварством, грубым нарушением международного гуманитарного права, законов и обычаев войны.

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Казни становятся все более частыми, 95% военнопленных, по данным ООН, подвергаются пыткам, им отказывают в удовлетворении базовых потребностей и доступе к ним.

Международное сообщество должно принять немедленные меры. Выдать ордера МУС на арест российских палачей и мучителей. Усилить санкционное давление. Требовать доступа международных наблюдателей и медиков к местам содержания под стражей, способствовать освобождению военнопленных и всех незаконно удерживаемых лиц".

Предыстория: 

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  • В воскресенье аналитики сообщили, что российские оккупанты расстреляли 9 украинских военных, которые сдались в плен в Курской области.
  • Из-за этого омбудсмен Дмитрий Лубинец направил письма в ООН и МККК.
  • Офис генерального прокурора начал уголовное производство относительно вероятного расстрела девяти украинских военнопленных в Курской области.

МИДпленныемеждународная общественность
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