Казнь украинских пленных: Глава МИД призвал мир к немедленным действиям

Министр иностранных дел Андрей Сибига призвал международное сообщество принять немедленные меры из-за жестокого обращения России с украинскими военнопленными.

Источник: Сибига в соцсети Х

Прямая речь: "Жестокое обращение России с украинскими военнопленными является абсолютным варварством, грубым нарушением международного гуманитарного права, законов и обычаев войны.

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Казни становятся все более частыми, 95% военнопленных, по данным ООН, подвергаются пыткам, им отказывают в удовлетворении базовых потребностей и доступе к ним.

Международное сообщество должно принять немедленные меры. Выдать ордера МУС на арест российских палачей и мучителей. Усилить санкционное давление. Требовать доступа международных наблюдателей и медиков к местам содержания под стражей, способствовать освобождению военнопленных и всех незаконно удерживаемых лиц".

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