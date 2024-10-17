Росіяни атакували 56 безпілотниками: 22 збили, але є і 5 влучань по об’єктах інфраструктури
Уночі 17 жовтня російські війська атакували Україну 56 ударними БпЛА та безпілотниками невстановленого типу та керованою авіаційною ракетою Х-59 – 22 ворожі дрони вдалося знищити, 27 були локаційно втрачені, ще 2 попрямували в сторону Білорусі, однак є і влучання.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram
Дослівно ПС: "У результаті протиповітряного бою збито 22 ворожі БпЛА в Сумській, Київській, Полтавській, Чернігівській, Житомирській, Миколаївській, Черкаській, Одеській та Тернопільській областях.
Два безпілотники вийшли з повітряного простору в напрямку Білорусі, 27 ударних БПЛА та безпілотників невстановленого типу локаційно втрачено внаслідок активної протидії РЕБ Сил оборони".
Деталі: Також повідомляється, що зафіксовано 5 влучань ударних БпЛА по об’єктах інфраструктури у прифронтових областях.
Свою ракету загарбники випустили з повітряного простору Курської області РФ, а дрони запускали з російських міст Курськ, Орел та Приморсько-Ахтарськ.
До відбиття нападу залучали авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Передісторія:
- Російські війська вечері 16 жовтня запустили на територію України кілька груп ударних безпілотників. Повітряна тривога лунала у більшості областей.
- У Києві та області працювала ППО.
- Уночі 17 жовтня російські війська атакували енергетичну інфраструктуру у Миколаївській області, внаслідок чого частина абонентів залишились без електропостачання.
- Усі російські БпЛА, які атакували Київ, вдалося знищити, але у Деснянському районі міста внаслідок атаки пошкоджений багатоквартирний житловий будинок.