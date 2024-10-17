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Росіяни атакували 56 безпілотниками: 22 збили, але є і 5 влучань по об’єктах інфраструктури

Ірина БалачукЧетвер, 17 жовтня 2024, 08:33
Росіяни атакували 56 безпілотниками: 22 збили, але є і 5 влучань по об’єктах інфраструктури
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Уночі 17 жовтня російські війська атакували Україну 56 ударними БпЛА та безпілотниками невстановленого типу та керованою авіаційною ракетою Х-59 – 22 ворожі дрони вдалося знищити, 27 були локаційно втрачені, ще 2 попрямували в сторону Білорусі, однак є і влучання.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Дослівно ПС: "У результаті протиповітряного бою збито 22 ворожі БпЛА в Сумській, Київській, Полтавській, Чернігівській, Житомирській, Миколаївській, Черкаській, Одеській та Тернопільській областях.

Два безпілотники вийшли з повітряного простору в напрямку Білорусі, 27 ударних БПЛА та безпілотників невстановленого типу локаційно втрачено внаслідок активної протидії РЕБ Сил оборони".

Деталі: Також повідомляється, що зафіксовано 5 влучань ударних БпЛА по об’єктах інфраструктури у прифронтових областях.

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Свою ракету загарбники випустили з повітряного простору Курської області РФ, а дрони запускали з російських міст Курськ, Орел та Приморсько-Ахтарськ.

До відбиття нападу залучали авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Передісторія:

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безпілотникиПовітряні сили ЗСУППО
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