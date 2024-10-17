Россияне атаковали 56 беспилотниками: 22 сбили, но есть и 5 попаданий по объектам инфраструктуры
Ночью 17 октября российские войска атаковали Украину 56 ударными БпЛА и беспилотниками неустановленного типа и управляемой авиационной ракетой Х-59 – 22 вражеских дрона удалось уничтожить, 27 были локационно потеряны, еще 2 направились в сторону Беларуси, однако есть и попадания.
Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram
Дословно ВС: "В результате противовоздушного боя сбито 22 вражеских БПЛА в Сумской, Киевской, Полтавской, Черниговской, Житомирской, Николаевской, Черкасской, Одесской и Тернопольской областях.
Два беспилотника вышли из воздушного пространства в направлении Беларуси, 27 ударных БПЛА и беспилотников неустановленного типа локационно потеряны в результате активного противодействия РЭБ Сил обороны".
Детали: Также сообщается, что зафиксировано 5 попаданий ударных БПЛА по объектам инфраструктуры в прифронтовых областях.
Свою ракету захватчики выпустили из воздушного пространства Курской области РФ, а дроны запускали из российских городов Курск, Орел и Приморско-Ахтарск.
К отражению нападения привлекали авиацию, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
Предыстория:
- Российские войска вечером 16 октября запустили на территорию Украины несколько групп ударных беспилотников. Воздушная тревога звучала в большинстве областей.
- В Киеве и области работала ПВО.
- Ночью 17 октября российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру в Николаевской области, в результате чего часть абонентов остались без электроснабжения.
- Все российские БпЛА, которые атаковали Киев, удалось уничтожить, но в Деснянском районе города в результате атаки поврежден многоквартирный жилой дом.