У Байдена заявили, що в НАТО немає консенсусу щодо запрошення України

В адміністрації президента США Джо Байдена заявили, що серед членів НАТО наразі немає консенсусу щодо того, щоб запропонувати Україні запрошення, водночас у США хочуть домогтися від інших партнерів "такої самої терміновості й внеску" щодо допомоги Україні, як у Сполучених Штатів.

Джерело: високопоставлений представник адміністрації президента США на брифінгу щодо запланованого візиту Байдена до Німеччини, повідомляє сайт Білого дому

Пряма мова: "Серед членів НАТО триває дискусія щодо запрошення. Наразі немає консенсусу щодо того, щоб запропонувати Україні запрошення. Але, як ви знаєте, на саміті НАТО всього лише пару місяців тому – в липні, в середині липня – всі 32 члени Альянсу підтвердили, що Україна перебуває на незворотному шляху до членства в НАТО. Отже, питання полягає в тактиці того, як заохочувати цей шлях і як досягти консенсусу щодо наступних кроків".

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Деталі: Представник адміністрації заявив, що "президент Байден хоче, щоб Україна перемогла, і ми забезпечимо ці зусилля належними ресурсами".

"Саме тому президент закликав до зустрічі на рівні лідерів оборонної контактної групи з Україною, або так званого Рамштайнського саміту – і ця зустріч відбудеться найближчим часом – для того, щоб викликати таку ж терміновість і внесок з боку деяких наших союзників і партнерів, щоб ми могли продовжувати це робити", – сказав він.

Представник адміністрації Байдена зазначив, що зараз "відбувається активна розмова про різні елементи" українського Плану перемоги. Зокрема, він згадав про роботу над питанням, що стосується корисних копалин, однак не уточнив деталей.

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Він наголосив, що США хочуть перемоги України у війні з Росією. За його словами, "на карту поставлено дуже багато".

Пряма мова: "Нагальність моменту, безумовно, усвідомлюється, і саме тому президент очолює ці зусилля, щоб забезпечити Україну необхідним обладнанням і, відверто кажучи, серйозно поставитися до всіх елементів, які пропонуються українцями, і працювати з ними над стратегією для забезпечення їхньої перемоги в цій війні.

…Путін знає, що час не на його боці, що час насправді на боці України, і що ми будемо разом з Україною і дамо їй те, що їй потрібно для переваги".

Деталі: Посадовець також підтвердив, що у п'ятницю Байден у Німеччині зустрінеться з канцлером Олафом Шольцом, президентом Франції Емманюелем Макроном та прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

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