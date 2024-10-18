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У Байдена заявили, что в НАТО нет консенсуса по приглашению Украины

Катерина ТищенкоПятница, 18 октября 2024, 01:19
У Байдена заявили, что в НАТО нет консенсуса по приглашению Украины
Белый дом, фото Getty Images

В администрации президента США Джо Байдена заявили, что среди членов НАТО пока нет консенсуса относительно того, чтобы предложить Украине приглашение, в то же время в США хотят добиться от других партнеров "такой же срочности и вклада" по помощи Украине, как у Соединенных Штатов.

Источник: высокопоставленный представитель администрации президента США на брифинге по запланированному визиту Байдена в Германию, сообщает сайт Белого дома

Прямая речь: "Среди членов НАТО продолжается дискуссия о приглашении. Пока нет консенсуса относительно того, чтобы предложить Украине приглашение. Но, как вы знаете, на саммите НАТО всего лишь пару месяцев назад – в июле, в середине июля – все 32 члена Альянса подтвердили, что Украина находится на необратимом пути к членству в НАТО. Итак, вопрос заключается в тактике того, как поощрять этот путь и как достичь консенсуса относительно следующих шагов".

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Детали: Представитель администрации заявил, что "президент Байден хочет, чтобы Украина победила, и мы обеспечим эти усилия надлежащими ресурсами". 

"Именно поэтому президент призвал к встрече на уровне лидеров оборонной контактной группы с Украиной, или так называемого Рамштайнского саммита – и эта встреча состоится в ближайшее время – для того, чтобы вызвать такую же срочность и вклад со стороны некоторых наших союзников и партнеров, чтобы мы могли продолжать это делать", – сказал он.

Представитель администрации Байдена отметил, что сейчас "происходит активный разговор о различных элементах" украинского Плана победы. В частности, он упомянул о работе над вопросом, касающимся полезных ископаемых, однако не уточнил деталей.

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Он подчеркнул, что США хотят победы Украины в войне с Россией. По его словам, "на карту поставлено очень много".

Прямая речь: "Актуальность момента, безусловно, осознается, и именно поэтому президент возглавляет эти усилия, чтобы обеспечить Украину необходимым оборудованием и, откровенно говоря, серьезно отнестись ко всем элементам, которые предлагаются украинцами, и работать с ними над стратегией для обеспечения их победы в этой войне.

...Путин знает, что время не на его стороне, что время на самом деле на стороне Украины, и что мы будем вместе с Украиной и дадим ей то, что ей нужно для преобладания".

Детали: Чиновник также подтвердил, что в пятницу Байден в Германии встретится с канцлером Олафом Шольцом, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Предыстория:

  • В среду 16 октября президент Украины Владимир Зеленский представил в Верховной Раде свой План победы, который состоит из 5 пунктов и 3 тайных приложений. 
  • В частности, первым пунктом плана является приглашение Украины в НАТО уже сейчас.
  • Представительница США при НАТО Джулиан Смит 16 октября сообщила, что НАТО "в краткосрочной перспективе" не планирует приглашать Украину, хотя это и указано первым пунктом представленного Владимиром Зеленским "плана победы".
  • Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Украина присоединится к Альянсу как его 33-й или 34-й член в будущем. 

НАТОБайденСШАПлан победы
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