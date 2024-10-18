Голова Китаю Сі Цзіньпін відвідає Росію для участі в саміті БРІКС
Голова КНР Сі Цзіньпін 22-24 жовтня відвідає російське місто Казань для участі в саміті лідерів країни БРІКС.
Джерело: речниця МЗС Китаю Мао Нін, передає "Укрінформ"
Пряма мова: "Сі Цзіньпін проведе глибокий обмін думками з лідерами країн БРІКС щодо поточної міжнародної ситуації, практичного співробітництва в рамках організації, розвитку механізмів БРІКС та важливих питань, що становлять спільний інтерес".
Деталі: За її словами, Китай готовий розвивати співпрацю з усіма країнами-учасницями БРІКС для посилення Глобального Півдня та спільного сприяння миру і стабільності у світі.
На полях саміту лідер Китаю, напевно, проведе низку двосторонніх зустрічей зі своїми колегами, зокрема, з очільником країни-господарки саміту Володимиром Путіним.
Передісторія:
- Під час свого виступу у Європейській Раді 17 жовтня президент України Володимир Зеленський сказав, що отримує "сигнали, що Китай усе ще допомагає Росії затягувати війну". "Маємо чіткі дані розвідки", – додав Зеленський.
- Президент Володимир Зеленський на пресконференції за підсумками Саміту миру наголосив, що Україна ніколи не називала Китай ворогом, але хотіла б, щоб він був другом.
- Зеленський вважає, що якщо Китай займе сильну позицію, то він зможе примусити Росію зупинити її агресію проти України.
- Наприкінці липня президент Володимир Зеленський заявив, що отримав чіткий сигнал від Китаю про його підтримку територіальної цілісності та суверенітету України.