Голова Китаю Сі Цзіньпін відвідає Росію для участі в саміті БРІКС

Голова КНР Сі Цзіньпін 22-24 жовтня відвідає російське місто Казань для участі в саміті лідерів країни БРІКС.

Джерело: речниця МЗС Китаю Мао Нін, передає "Укрінформ"

Пряма мова: "Сі Цзіньпін проведе глибокий обмін думками з лідерами країн БРІКС щодо поточної міжнародної ситуації, практичного співробітництва в рамках організації, розвитку механізмів БРІКС та важливих питань, що становлять спільний інтерес".

Реклама:

Деталі: За її словами, Китай готовий розвивати співпрацю з усіма країнами-учасницями БРІКС для посилення Глобального Півдня та спільного сприяння миру і стабільності у світі.

На полях саміту лідер Китаю, напевно, проведе низку двосторонніх зустрічей зі своїми колегами, зокрема, з очільником країни-господарки саміту Володимиром Путіним.

Передісторія:

РЕКЛАМА: