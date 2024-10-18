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Голова Китаю Сі Цзіньпін відвідає Росію для участі в саміті БРІКС

"Українська правда"П'ятниця, 18 жовтня 2024, 12:10
Голова Китаю Сі Цзіньпін відвідає Росію для участі в саміті БРІКС
Володимир Путін і Сі Цзіньпін. Фото: Getty Images

Голова КНР Сі Цзіньпін 22-24 жовтня відвідає російське місто Казань для участі в саміті лідерів країни БРІКС.

Джерело: речниця МЗС Китаю Мао Нін, передає "Укрінформ"

Пряма мова: "Сі Цзіньпін проведе глибокий обмін думками з лідерами країн БРІКС щодо поточної міжнародної ситуації, практичного співробітництва в рамках організації, розвитку механізмів БРІКС та важливих питань, що становлять спільний інтерес".

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Деталі: За її словами, Китай готовий розвивати співпрацю з усіма країнами-учасницями БРІКС для посилення Глобального Півдня та спільного сприяння миру і стабільності у світі.

На полях саміту лідер Китаю, напевно, проведе низку двосторонніх зустрічей зі своїми колегами, зокрема, з очільником країни-господарки саміту Володимиром Путіним.

Передісторія:

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  • Під час свого виступу у Європейській Раді 17 жовтня президент України Володимир Зеленський сказав, що отримує "сигнали, що Китай усе ще допомагає Росії затягувати війну". "Маємо чіткі дані розвідки", – додав Зеленський.
  • Президент Володимир Зеленський на пресконференції за підсумками Саміту миру наголосив, що Україна ніколи не називала Китай ворогом, але хотіла б, щоб він був другом.
  • Зеленський вважає, що якщо Китай займе сильну позицію, то він зможе примусити Росію зупинити її агресію проти України.
  • Наприкінці липня президент Володимир Зеленський заявив, що отримав чіткий сигнал від Китаю про його підтримку територіальної цілісності та суверенітету України.

КитайРосія
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