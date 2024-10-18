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Председатель Китая Си Цзиньпин посетит Россию для участия в саммите БРИКС

"Украинская правда"Пятница, 18 октября 2024, 12:10
Председатель Китая Си Цзиньпин посетит Россию для участия в саммите БРИКС
Владимир Путин и Си Цзиньпин. Фото: Getty Images

Председатель КНР Си Цзиньпин 22-24 октября посетит российский город Казань для участия в саммите лидеров страны БРИКС.

Источник: пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин, передает "Укринформ"

Прямая речь: "Си Цзиньпин проведет глубокий обмен мнениями с лидерами стран БРИКС по текущей международной ситуации, практическому сотрудничеству в рамках организации, развитию механизмов БРИКС и важным вопросам, представляющим общий интерес".

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Детали: По ее словам, Китай готов развивать сотрудничество со всеми странами-участницами БРИКС для усиления Глобального Юга и совместного содействия миру и стабильности в мире.

На полях саммита лидер Китая, наверное, проведет ряд двусторонних встреч со своими коллегами, в частности, с главой страны-хозяйки саммита Владимиром Путиным.

Предыстория:

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  • Во время своего выступления в Европейском Совете 17 октября президент Украины Владимир Зеленский сказал, что получает "сигналы, что Китай все еще помогает России затягивать войну". "Есть четкие данные разведки", – добавил Зеленский.
  • Президент Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам Саммита мира подчеркнул, что Украина никогда не называла Китай врагом, но хотела бы, чтобы он был другом.
  • Зеленский считает, что если Китай займет сильную позицию, то он сможет заставить Россию остановить ее агрессию против Украины.
  • В конце июля президент Владимир Зеленский заявил, что получил четкий сигнал от Китая о его поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины.

КитайРосcия
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