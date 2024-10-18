Председатель Китая Си Цзиньпин посетит Россию для участия в саммите БРИКС
Председатель КНР Си Цзиньпин 22-24 октября посетит российский город Казань для участия в саммите лидеров страны БРИКС.
Источник: пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин, передает "Укринформ"
Прямая речь: "Си Цзиньпин проведет глубокий обмен мнениями с лидерами стран БРИКС по текущей международной ситуации, практическому сотрудничеству в рамках организации, развитию механизмов БРИКС и важным вопросам, представляющим общий интерес".
Детали: По ее словам, Китай готов развивать сотрудничество со всеми странами-участницами БРИКС для усиления Глобального Юга и совместного содействия миру и стабильности в мире.
На полях саммита лидер Китая, наверное, проведет ряд двусторонних встреч со своими коллегами, в частности, с главой страны-хозяйки саммита Владимиром Путиным.
Предыстория:
- Во время своего выступления в Европейском Совете 17 октября президент Украины Владимир Зеленский сказал, что получает "сигналы, что Китай все еще помогает России затягивать войну". "Есть четкие данные разведки", – добавил Зеленский.
- Президент Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам Саммита мира подчеркнул, что Украина никогда не называла Китай врагом, но хотела бы, чтобы он был другом.
- Зеленский считает, что если Китай займет сильную позицию, то он сможет заставить Россию остановить ее агрессию против Украины.
- В конце июля президент Владимир Зеленский заявил, что получил четкий сигнал от Китая о его поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины.