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Костін закликав прокурорів, щодо інвалідності яких є сумніви, пройти повторне обстеження

Олена ІвашківПонеділок, 21 жовтня 2024, 02:28
Костін закликав прокурорів, щодо інвалідності яких є сумніви, пройти повторне обстеження
фото: depositphotos

Офіс Генерального прокурора оприлюднив перші результати службового розслідування щодо набуття інвалідності прокурорами та ініціював створення робочої групи із залученням міжнародних експертів.

Джерело: генеральний прокурор Андрій Костін в програмі "Факти тижня", Офіс Генпрокурора у Telegram

Деталі: За словами Костіна, масштабне службове розслідування було розпочато одразу, як тільки ця інформація з'явилася у медіа. Воно стосується не лише хмельницьких прокурорів, а всіх органів прокуратури — всіх рівнів, включно з Офісом Генерального прокурора.

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На сьогодні встановлено, що 61 прокурор органів прокуратури Хмельниччини має інвалідність. Це Хмельницька обласна прокуратура та окружні прокуратури Хмельницької області. 80% з них — 50 осіб — отримали інвалідність до початку повномасштабного вторгнення. 

Генпрокурор підкреслив, що дуже важливо встановити, за яких обставин вони отримали інвалідність, тому що частка таких співробітників у Хмельницькій області є дуже високою.

Пряма мова: "Я вважаю, що всі прокурори, щодо яких є сумніви, мають добровільно пройти повторне обстеження. Поки це не зроблено в рамках кримінальних проваджень.

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Я також ініціював створення робочої групи, до складу якої увійдуть міжнародні експерти. Вони допоможуть комплексно оцінити ситуацію та розробити рішення для того, щоб унеможливити подібні зловживання в майбутньому".

Деталі: Костін також підтримав ініціативу Міністерства охорони здоров'я щодо комплексної реформи системи медико-соціальної експертизи та заявив про готовність долучитися до цієї ініціативи: "Можливо, буде необхідно залучити весь уряд, а також Парламент. Дуже важливо забезпечити справедливість, зокрема у встановленні виплат, які люди отримують у зв'язку з інвалідністю — незалежно від того, де працює ця людина, і чи працює взагалі".

Передісторія:

  • У керівниці Хмельницького обласного МСЕК Тетяни Крупи в робочому кабінеті було виявлено 100 тис доларів США, медичні документи з ознаками підроблення, а також списки "ухилянтів" із прізвищами та фіктивними діагнозами. Вдома у посадовиці вилучили 5 млн 244 тис доларів США, 300 тис євро, понад 5 млн грн, брендові прикраси, а також документи, які можуть вказувати на відмивання грошей через різні бізнес-проєкти. Під час проведення слідчих дій керівниця МСЕК намагалась позбутися частини грошей, викинувши через вікно дві сумки з пів мільйоном доларів США.
  • 7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід Крупі. Її відправили під варту на 60 діб (до 3 грудня) із можливістю внесення застави розміром в понад 500 млн грн.
  • Олександр Крупа, син Тетяни Крупи, 10 жовтня звільнився за власним бажанням з посади начальника Управління Пенсійного фонду в Хмельницькій області.
  • Журналісти встановили, що 49 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олексієм Олійником оформили інвалідність у голови медико-соціальної експертної комісії та депутатки облради від партії "Слуга народу" Тетяни Крупи.
  • 20 жовтня президент Володимир Зеленський призначив засідання РНБО і вимагає реакції правоохоронців щодо ситуації з медико-соціальними експертними комісіями та оформленням фальшивих інвалідностей, зокрема прокурорами.

Генпрокуратура
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