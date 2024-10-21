Костін закликав прокурорів, щодо інвалідності яких є сумніви, пройти повторне обстеження

Офіс Генерального прокурора оприлюднив перші результати службового розслідування щодо набуття інвалідності прокурорами та ініціював створення робочої групи із залученням міжнародних експертів.

Джерело: генеральний прокурор Андрій Костін в програмі "Факти тижня", Офіс Генпрокурора у Telegram

Деталі: За словами Костіна, масштабне службове розслідування було розпочато одразу, як тільки ця інформація з'явилася у медіа. Воно стосується не лише хмельницьких прокурорів, а всіх органів прокуратури — всіх рівнів, включно з Офісом Генерального прокурора.

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На сьогодні встановлено, що 61 прокурор органів прокуратури Хмельниччини має інвалідність. Це Хмельницька обласна прокуратура та окружні прокуратури Хмельницької області. 80% з них — 50 осіб — отримали інвалідність до початку повномасштабного вторгнення.

Генпрокурор підкреслив, що дуже важливо встановити, за яких обставин вони отримали інвалідність, тому що частка таких співробітників у Хмельницькій області є дуже високою.

Пряма мова: "Я вважаю, що всі прокурори, щодо яких є сумніви, мають добровільно пройти повторне обстеження. Поки це не зроблено в рамках кримінальних проваджень.

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Я також ініціював створення робочої групи, до складу якої увійдуть міжнародні експерти. Вони допоможуть комплексно оцінити ситуацію та розробити рішення для того, щоб унеможливити подібні зловживання в майбутньому".

Деталі: Костін також підтримав ініціативу Міністерства охорони здоров'я щодо комплексної реформи системи медико-соціальної експертизи та заявив про готовність долучитися до цієї ініціативи: "Можливо, буде необхідно залучити весь уряд, а також Парламент. Дуже важливо забезпечити справедливість, зокрема у встановленні виплат, які люди отримують у зв'язку з інвалідністю — незалежно від того, де працює ця людина, і чи працює взагалі".

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