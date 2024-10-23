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Сі Цзіньпін закликав уникати ескалації "української кризи"

Іван Д'яконовСереда, 23 жовтня 2024, 14:11
Сі Цзіньпін закликав уникати ескалації української кризи
Фото: ТАСС

Голова КНР Сі Цзіньпін під час саміту БРІКС, який проходить у Росії, заявив, що важливо запобігти ескалації та поширенню українського "конфлікту".

Джерело: російські пропагандисти "Лента.Ру"

Пряма мова Сі: "Конфлікт в Україні затягується (...) Тому ми повинні твердо дотримуватися трьох принципів: не допускати розширення географії бойових дій, не допускати ескалації та не допускати провокацій, що посилюють напруженість".

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Деталі: Лідер Китаю також наголосив на необхідності "якнайшвидшої деескалації українського конфлікту і відмовитися від політики підливання масла у вогонь".

Передісторія:

  • 22 жовтня Глава кремля Володимир Путін на саміті БРІКС у Росії обговорив з лідером Китаю Сі Цзіньпіном ситуацію в Україні та "подальші контакти для продовження діалогу".
  • Китайська влада на словах підтримує територіальну цілісність України, однак не готова засудити вторгнення Росії й реально протистояти війні. Натомість Китай пропонує свій "мирний план", а його лідер Сі Цзіньпін домовляється із Путіним про поглиблення партнерства
  • Речник Міністерства закордонних справ КНР, коментуючи питання зміцнення військових зв’язків із Росією на тлі агресії РФ проти України заявив, що "Китай готовий співпрацювати з Росією... і просувати наше всеосяжне стратегічне партнерство координації для нової ери".
  • Колишній міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс звинуватив Китай у наданні або підготовці до надання Росії летальної зброї для використання у війні проти України.
  • У вересні 2024 року заступник держсекретаря США Курт Кемпбелл заявив, що Китай безпосередньо допомагає російській військовій машині, підтримуючи її зусилля з ведення війни проти України.

КитайРосіявійна
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