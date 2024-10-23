Голова КНР Сі Цзіньпін під час саміту БРІКС, який проходить у Росії, заявив, що важливо запобігти ескалації та поширенню українського "конфлікту".

Джерело: російські пропагандисти "Лента.Ру"

Пряма мова Сі: "Конфлікт в Україні затягується (...) Тому ми повинні твердо дотримуватися трьох принципів: не допускати розширення географії бойових дій, не допускати ескалації та не допускати провокацій, що посилюють напруженість".

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Деталі: Лідер Китаю також наголосив на необхідності "якнайшвидшої деескалації українського конфлікту і відмовитися від політики підливання масла у вогонь".

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