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Китай готовий співпрацювати з Росією і шукати спосіб врегулювання "кризи в Україні" – МЗС

Ольга Глущенко Вівторок, 18 квітня 2023, 05:12
Китай готовий співпрацювати з Росією і шукати спосіб врегулювання кризи в Україні – МЗС
Прапор Китаю, фото AFP via Getty Images

Китай готовий до стратегічного партнерства з Росією і співпраці з міжнародним співтовариством для пошуку політичного врегулювання "кризи в Україні".

Джерело: речник Міністерства закордонних справ КНР Ван Веньбінь, коментуючи питання стосовно аргументів Пекіна для зміцнення військових зв’язків із Москвою на тлі агресії Росії проти України, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Китай готовий співпрацювати з Росією... і просувати наше всеосяжне стратегічне партнерство координації для нової ери".

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Деталі: Стосовно китайсько-російські відносини речник зауважив, що Китай і Росія "віддані принципам відсутності альянсу, конфронтації та націлювання на будь-яку третю сторону і розвивають новий тип відносин між великими країнами на основі взаємної поваги, мирного співіснування та взаємовигідної співпраці".

Щодо України він наголосив на "послідовній і чіткій позиції Китаю": "Ми твердо віддані сприянню мирним переговорам і продовжуватимемо працювати з міжнародним співтовариством, щоб відігравати конструктивну роль у політичному врегулюванні "кризи в Україні".

Нагадаємо: Китайська влада на словах підтримує територіальну цілісність України, однак не готова засудити вторгнення Росії й реально протистояти війні. Натомість Китай пропонує свій "мирний план", а його лідер Сі Цзіньпін відвідує Москву, де домовляється із Володимиром Путіним про поглиблення партнерства

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США застерігають Китай від передачі Росії озброєння на тлі війни проти України. 

19 лютого державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що стурбований тим, що Пекін розглядає можливість посилення партнерства з Москвою шляхом надання російським військовим "летальної підтримки". Міністерство закордонних справ КНР заперечило наміри надавати "летальну підтримку" Росії.

24 березня президент США Джо Байден заявив, що Китай поки що не передавав зброю Росії.

Китай і США також мають претензії один до одного через питання Тайваню.

Теми: КитайРосіяУкраїна
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