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Си Цзиньпин призвал избегать эскалации "украинского кризиса"

Иван ДьяконовСреда, 23 октября 2024, 14:11
Си Цзиньпин призвал избегать эскалации украинского кризиса
Фото: ТАСС

Председатель КНР Си Цзиньпин во время саммита БРИКС, который проходит в России, заявил, что важно предотвратить эскалацию и распространение украинского "конфликта".

Источник: российские пропагандисты "Лента.Ру"

Прямая речь Си: "Конфликт в Украине затягивается (...) Поэтому мы должны твердо придерживаться трех принципов: не допускать расширения географии боевых действий, не допускать эскалации и не допускать провокаций, усиливающих напряженность".

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Детали: Лидер Китая также отметил необходимость "скорейшей деэскалации украинского конфликта и отказаться от политики подливания масла в огонь".

Предыстория:

  • 22 октября Глава Кремля Владимир Путин на саммите БРИКС в России обсудил с лидером Китая Си Цзиньпином ситуацию в Украине и "дальнейшие контакты для продолжения диалога".
  • Китайские власти на словах поддерживают территориальную целостность Украины, однако не готовы осудить вторжение России и реально противостоять войне. Вместо этого Китай предлагает свой "мирный план", а его лидер Си Цзиньпин договаривается с Путиным об углублении партнерства
  • Представитель Министерства иностранных дел КНР, комментируя вопрос укрепления военных связей с Россией на фоне агрессии РФ против Украины заявил, что "Китай готов сотрудничать с Россией... и продвигать наше всеобъемлющее стратегическое партнерство координации для новой эры".
  • Бывший Министр обороны Великобритании Грант Шаппс обвинил Китай в предоставлении или подготовке к предоставлению России летального оружия для использования в войне против Украины.
  • В сентябре 2024 года заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл заявил, что Китай непосредственно помогает российской военной машине, поддерживая ее усилия по ведению войны против Украины.

КитайРосcиявойна
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