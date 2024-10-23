Председатель КНР Си Цзиньпин во время саммита БРИКС, который проходит в России, заявил, что важно предотвратить эскалацию и распространение украинского "конфликта".

Источник: российские пропагандисты "Лента.Ру"

Прямая речь Си: "Конфликт в Украине затягивается (...) Поэтому мы должны твердо придерживаться трех принципов: не допускать расширения географии боевых действий, не допускать эскалации и не допускать провокаций, усиливающих напряженность".

Реклама:

Детали: Лидер Китая также отметил необходимость "скорейшей деэскалации украинского конфликта и отказаться от политики подливания масла в огонь".

Предыстория: