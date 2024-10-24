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Міноборони додало п’ять нових рапортів у застосунок "Армія+"

Іван Д'яконовЧетвер, 24 жовтня 2024, 16:14
Міноборони додало п’ять нових рапортів у застосунок Армія+
Катерина Черногоренко. Фото: Facebook Черногоренко

У застосунок "Армія+" додали ще п’ять видів рапортів, які військовослужбовці ЗСУ можуть подавати в електронному форматі на ім’я своїх командирів. Вони прирівнюються до паперових аналогічних документів.

Джерело: заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко під час брифінгу, передає "Суспільне"

Пряма мова: "Ці п'ять рапортів стосуються найрозповсюдженіших запитів військовослужбовців Збройних сил України. Після того, як військовий подає їх у застосунку ("Армія+" – ред.) командир отримує push-повідомлення й може його (рапорт – ред.) затвердити, або відхилити. При цьому командир має пояснити причину відхилення (у застосунку – ред.)", – пояснила посадовиця.

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Деталі: Черногоренко уточнила, що серед нових рапортів у застосунку є такі:

  1. рапорт на отримання довідки у "формі 5" (підтверджує статус бійця та надає військовим доступ усім до всіх пільг);
  2. рапорт на можливість виїхати за межі гарнізону/військової частини;
  3. рапорт на відпустку у звʼязку з обставинами по здоровʼю;
  4. рапорт на відпустку після звільнення з полону;
  5. рапорт на виплати за підписання першого контракту.

Черногоренко наголосила, що саме командири "мають зробити крок в майбутнє" щодо розгляду електронних рапортів.

Пряма мова: "Вони мають забезпечити можливість подати електронний рапорт для свого особового складу. Підтвердити його отримання й зберегти в електронному архіві, як це має бути у цифровій державі".

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Деталі: Посадовиця також наголосила, що паперові рапорти поступово відсікатимуться, коли військові звикнуть до електронної форми.

"Ми взагалі надалі маємо додавати в "Армію+" від п'яти до десяти електронних рапортів щомісяця. І як тільки вони будуть додаватися у застосунок — паперовий аналог буде відсікатися", – сказала Черногоренко.

Передісторія:

  • 17 травня Міністерство оборони анонсувало мобільний застосунок "Резерв+" для військовозобов'язаних, призовників та резервістів. Наразі 3,3 мільйона військовозобовʼязаних оновили військово-облікові дані в застосунку.
  • 8 серпня запрацював мобільний застосунок "Армія+", який має значно полегшити життя військовослужбовців і їхнього командування.
  • Одна з перших функцій, яку запровадили, щоб полегшити військовим життя – можливість надсилати командирам електронні рапорти. Станом на 15 жовтня за даними Міноборони українські військові подали через застосунок "Армія+" 10 тисяч рапортів.
  • 24 жовтня Міністерство оборони запустило онлайн-навчання з військової справи для чинних військовслужбовців у застосунку "Армія+". Очільник відомства Рустем Умєров зазначає, що зараз доступні курси з "Загальної підготовки", "Побуту у польових умовах" та "Безпілотних систем".

арміяМіноборони
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