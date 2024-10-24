Міноборони додало п’ять нових рапортів у застосунок "Армія+"
У застосунок "Армія+" додали ще п’ять видів рапортів, які військовослужбовці ЗСУ можуть подавати в електронному форматі на ім’я своїх командирів. Вони прирівнюються до паперових аналогічних документів.
Джерело: заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко під час брифінгу, передає "Суспільне"
Пряма мова: "Ці п'ять рапортів стосуються найрозповсюдженіших запитів військовослужбовців Збройних сил України. Після того, як військовий подає їх у застосунку ("Армія+" – ред.) командир отримує push-повідомлення й може його (рапорт – ред.) затвердити, або відхилити. При цьому командир має пояснити причину відхилення (у застосунку – ред.)", – пояснила посадовиця.
Деталі: Черногоренко уточнила, що серед нових рапортів у застосунку є такі:
- рапорт на отримання довідки у "формі 5" (підтверджує статус бійця та надає військовим доступ усім до всіх пільг);
- рапорт на можливість виїхати за межі гарнізону/військової частини;
- рапорт на відпустку у звʼязку з обставинами по здоровʼю;
- рапорт на відпустку після звільнення з полону;
- рапорт на виплати за підписання першого контракту.
Черногоренко наголосила, що саме командири "мають зробити крок в майбутнє" щодо розгляду електронних рапортів.
Пряма мова: "Вони мають забезпечити можливість подати електронний рапорт для свого особового складу. Підтвердити його отримання й зберегти в електронному архіві, як це має бути у цифровій державі".
Деталі: Посадовиця також наголосила, що паперові рапорти поступово відсікатимуться, коли військові звикнуть до електронної форми.
"Ми взагалі надалі маємо додавати в "Армію+" від п'яти до десяти електронних рапортів щомісяця. І як тільки вони будуть додаватися у застосунок — паперовий аналог буде відсікатися", – сказала Черногоренко.
Передісторія:
- 17 травня Міністерство оборони анонсувало мобільний застосунок "Резерв+" для військовозобов'язаних, призовників та резервістів. Наразі 3,3 мільйона військовозобовʼязаних оновили військово-облікові дані в застосунку.
- 8 серпня запрацював мобільний застосунок "Армія+", який має значно полегшити життя військовослужбовців і їхнього командування.
- Одна з перших функцій, яку запровадили, щоб полегшити військовим життя – можливість надсилати командирам електронні рапорти. Станом на 15 жовтня за даними Міноборони українські військові подали через застосунок "Армія+" 10 тисяч рапортів.
- 24 жовтня Міністерство оборони запустило онлайн-навчання з військової справи для чинних військовслужбовців у застосунку "Армія+". Очільник відомства Рустем Умєров зазначає, що зараз доступні курси з "Загальної підготовки", "Побуту у польових умовах" та "Безпілотних систем".