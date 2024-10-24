Минобороны добавило пять новых рапортов в приложение «Армия+»
В приложение "Армия+" добавили еще пять видов рапортов, которые военнослужащие ВСУ могут подавать в электронном формате на имя своих командиров. Они приравниваются к бумажным аналогичным документам.
Источник: заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко во время брифинга, передает "Суспільне"
Прямая речь: "Эти пять рапортов касаются самых распространенных запросов военнослужащих Вооруженных сил Украины. После того, как военный подает их в приложении ("Армия+" - ред.) командир получает push-сообщение и может его (рапорт - ред.) утвердить или отклонить. При этом командир должен объяснить причину отклонения (в приложении - ред.)", – пояснила чиновница.
Детали: Черногоренко уточнила, что среди новых рапортов в приложении есть такие:
- рапорт на получение справки в "форме 5" (подтверждает статус бойца и предоставляет военным доступ всем ко всем льготам);
- рапорт на возможность выехать за пределы гарнизона/военной части;
- рапорт на отпуск в связи с обстоятельствами по здоровью;
- рапорт на отпуск после освобождения из плена;
- рапорт на выплаты за подписание первого контракта.
Черногоренко отметила, что именно командиры "должны сделать шаг в будущее" по рассмотрению электронных рапортов.
Прямая речь: "Они должны обеспечить возможность подать электронный рапорт для своего личного состава. Подтвердить его получение и сохранить в электронном архиве, как это должно быть в цифровом государстве".
Детали: Чиновница также отметила, что бумажные рапорты постепенно будут отсекаться, когда военные привыкнут к электронной форме.
"Мы вообще в дальнейшем должны добавлять в "Армию+" от пяти до десяти электронных рапортов ежемесячно. И как только они будут добавляться в приложение - бумажный аналог будет отсекаться", - сказала Черногоренко.
Предыстория:
- 17 мая Министерство обороны анонсировало мобильное приложение "Резерв+" для военнообязанных, призывников и резервистов. Сейчас 3,3 миллиона военнообязанных обновили военно-учетные данные в приложении.
- 8 августа заработало мобильное приложение "Армия+", которое должно значительно облегчить жизнь военнослужащих и их командования.
- Одна из первых функций, которую ввели, чтобы облегчить военным жизнь - возможность отправлять командирам электронные рапорты. По состоянию на 15 октября по данным Минобороны украинские военные подали через приложение "Армия+" 10 тысяч рапортов.
- 24 октября Министерство обороны запустило онлайн-обучение по военному делу для действующих военнослужащих в приложении "Армия+". Глава ведомства Рустем Умеров отмечает, что сейчас доступны курсы по "Общей подготовке", "Быта в полевых условиях" и "Беспилотных систем".