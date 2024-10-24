Минобороны добавило пять новых рапортов в приложение «Армия+»

В приложение "Армия+" добавили еще пять видов рапортов, которые военнослужащие ВСУ могут подавать в электронном формате на имя своих командиров. Они приравниваются к бумажным аналогичным документам.

Источник: заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко во время брифинга, передает "Суспільне"

Прямая речь: "Эти пять рапортов касаются самых распространенных запросов военнослужащих Вооруженных сил Украины. После того, как военный подает их в приложении ("Армия+" - ред.) командир получает push-сообщение и может его (рапорт - ред.) утвердить или отклонить. При этом командир должен объяснить причину отклонения (в приложении - ред.)", – пояснила чиновница.

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Детали: Черногоренко уточнила, что среди новых рапортов в приложении есть такие:

рапорт на получение справки в "форме 5" (подтверждает статус бойца и предоставляет военным доступ всем ко всем льготам); рапорт на возможность выехать за пределы гарнизона/военной части; рапорт на отпуск в связи с обстоятельствами по здоровью; рапорт на отпуск после освобождения из плена; рапорт на выплаты за подписание первого контракта.

Черногоренко отметила, что именно командиры "должны сделать шаг в будущее" по рассмотрению электронных рапортов.

Прямая речь: "Они должны обеспечить возможность подать электронный рапорт для своего личного состава. Подтвердить его получение и сохранить в электронном архиве, как это должно быть в цифровом государстве".

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Детали: Чиновница также отметила, что бумажные рапорты постепенно будут отсекаться, когда военные привыкнут к электронной форме.

"Мы вообще в дальнейшем должны добавлять в "Армию+" от пяти до десяти электронных рапортов ежемесячно. И как только они будут добавляться в приложение - бумажный аналог будет отсекаться", - сказала Черногоренко.

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