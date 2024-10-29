Путін заявляє, що його ядерні сили майже стовідсотково сучасні

Правитель Росії Володимир Путін оголосив про проведення тренувань сил ядерного стримування з практичними пусками крилатих та балістичних ракет.

Джерело: російське пропагандистське агентство "ТАСС"

Деталі: За словами Путіна, тренування проводять через "зростання геополітичної напруженості, появу нових зовнішніх загроз та ризиків". За його словами Росії "важливо мати сучасні і постійно готові до бойового застосування стратегічні сили".

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Путіна стверджує, що "ядерна тріада залишається гарантом суверенітету Росії", а "ядерна зброя дозволяє Росії підтримувати паритет і баланс сил у світі".

Крім того, він заявив, що оснащенність ядерного арсеналу РФ "сучасними зразками озброєння досягла близько 94%".

Нагадаємо: 2022 року Путін доручив поставити міжконтинентальні ракети "Сармат" на бойове чергування.

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Раніше західні ЗМІ повідомляли про п'ять невдалих запусків. Найтриваліший випробувальний політ тривав трохи більше ніж дві хвилини: ракета пролетіла трохи більше ніж 35 кілометрів, перш ніж втратила керування і розбилася.

Єдиний успішний запуск ракети нібито відбувся 20 квітня 2022 року.

Передісторія: