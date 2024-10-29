Путін заявляє, що його ядерні сили майже стовідсотково сучасні
Правитель Росії Володимир Путін оголосив про проведення тренувань сил ядерного стримування з практичними пусками крилатих та балістичних ракет.
Джерело: російське пропагандистське агентство "ТАСС"
Деталі: За словами Путіна, тренування проводять через "зростання геополітичної напруженості, появу нових зовнішніх загроз та ризиків". За його словами Росії "важливо мати сучасні і постійно готові до бойового застосування стратегічні сили".
Путіна стверджує, що "ядерна тріада залишається гарантом суверенітету Росії", а "ядерна зброя дозволяє Росії підтримувати паритет і баланс сил у світі".
Крім того, він заявив, що оснащенність ядерного арсеналу РФ "сучасними зразками озброєння досягла близько 94%".
Нагадаємо: 2022 року Путін доручив поставити міжконтинентальні ракети "Сармат" на бойове чергування.
Раніше західні ЗМІ повідомляли про п'ять невдалих запусків. Найтриваліший випробувальний політ тривав трохи більше ніж дві хвилини: ракета пролетіла трохи більше ніж 35 кілометрів, перш ніж втратила керування і розбилася.
Єдиний успішний запуск ракети нібито відбувся 20 квітня 2022 року.
Передісторія:
- Лише за кілька тижнів до президентських виборів у США Путін змінив російську ядерну доктрину, аби залякати Захід у відповідь на обговорення дозволу щодо далекобійних ударів по РФ.
- У ЄС заявили, що нові ядерні погрози Путіна не змінять позицію Європейського Союзу щодо продовження підтримки України.
- У вересні у російському Плесецьку під час випробувань вибухнула міжконтинентальна ракета "Сармат". Ракета вибухнула в шахті, знищивши випробувальний полігон.
- Раніше ЗМІ повідомили, що Росія ще до повномасштабного вторгнення в Україну готувала свій військово-морський флот для ударів по об'єктах у глибині Європи ракетами з ядерними боєголовками в разі потенційного конфлікту з НАТО.
- Путін після початку повномасштабного вторгнення в Україну заявив про готовність застосувати ядерну зброю у разі загрози суверенітету Росії.
- Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов говорить, що "ядерна загроза з боку Росії реальна завжди, оскільки у нас сусід трошки хворий і з ядерною зброєю". За його словами, ця загроза існує постійно.