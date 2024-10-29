Путин заявляет, что его ядерные силы почти стопроцентно современные
Правитель России Владимир Путин объявил о проведении тренировок сил ядерного сдерживания с практическими пусками крылатых и баллистических ракет.
Источник: российское пропагандистское агентство "ТАСС"
Детали: По словам Путина, тренировки проводят из-за "роста геополитической напряженности, появления новых внешних угроз и рисков". По его словам России "важно иметь современные и постоянно готовые к боевому применению стратегические силы".
Путина утверждает, что "ядерная триада остается гарантом суверенитета России", а "ядерное оружие позволяет России поддерживать паритет и баланс сил в мире".
Кроме того, он заявил, что оснащенность ядерного арсенала РФ "современными образцами вооружения достигла около 94%".
Напомним: В 2022 году Путин поручил поставить межконтинентальную ракета "Сармат" на боевое дежурство, что было сделано в сентябре 2023 года.
Ранее западные СМИ сообщали о пяти неудачных запусках. Самый длительный испытательный полет длился чуть более двух минут: ракета пролетела чуть более 35 километров, прежде чем потеряла управление и разбилась.
Единственный успешный запуск ракеты якобы состоялся 20 апреля 2022 года.
Предыстория:
- Всего за несколько недель до президентских выборов в США Путин изменил российскую ядерную доктрину, чтобы запугать Запад в ответ на обсуждение разрешения по дальнобойным ударам по РФ.
- В ЕС заявили, что новые ядерные угрозы Путина не изменят позицию Европейского Союза относительно продолжения поддержки Украины.
- В сентябре в российском Плесецке во время испытаний взорвалась межконтинентальная ракета "Сармат". Ракета взорвалась в шахте, уничтожив испытательный полигон.
- Ранее СМИ сообщили, что Россия еще до полномасштабного вторжения в Украину готовила свой военно-морской флот для ударов по объектам в глубине Европы ракетами с ядерными боеголовками в случае потенциального конфликта с НАТО.
- Путин после начала полномасштабного вторжения в Украину заявил о готовности применить ядерное оружие в случае угрозы суверенитету России.
- Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов говорит, что "ядерная угроза со стороны России реальна всегда, поскольку у нас сосед немножко больной и с ядерным оружием". По его словам, эта угроза существует постоянно.