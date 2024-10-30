Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

СМИ: Северокорейских военных разместили в 50 км от украинской границы в Курской области

Александр ШумилинСреда, 30 октября 2024, 12:31
СМИ: Северокорейских военных разместили в 50 км от украинской границы в Курской области
Фото: Getty Images

Около 3 тысяч северокорейских военных на этой неделе доставили в Курскую область России и разместили в 50 км от украинской границы.

Источник: Financial Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников украинской разведки

Дословно: "Высокопоставленные представители украинской разведки сообщили, что около 3000 северокорейских военных были тайно перевезены гражданскими грузовиками с дальнего востока России в ее западную Курскую область.

Реклама:

Один из чиновников сказал, что лишь несколько сотен из этих 3000 были спецназовцами, а остальные - регулярными войсками. В понедельник их разместили в казармах примерно в 50 км от украинской границы, где они ожидали дальнейших приказов от российского командования".

Детали: В то же время в тексте сказано, что украинские разведчики ставят под сомнение качество и боеспособность северокорейских бойцов, описывая большинство из них как "неопытных пехотинцев низкого ранга".

Предыстория:

РЕКЛАМА:
  • 29 октября президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре с президентом Республики Корея Юн Сок Йолем договорился активизировать контакты на всех уровнях и усилить обмен разведданными в связи с привлечением Россией северокорейских военных в войне против Украины.
  • 13 октября президент Владимир Зеленский заявил, что Северная Корея поставляет России не только оружие, но и личный состав в военные силы, и призвал партнеров усилить поддержку Украины. 17 октября президент уточнил, что Россия намерена привлечь около 10 тысяч солдат из Северной Кореи к войне против Украины.
  • Первые подразделения военных из КНДР, которые прошли обучение на восточных российских полигонах, прибыли в зону боевых действий 23 октября, их заметили в Курской области РФ.
  • 28 октября генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил присутствие военных из Северной Кореи на территории России, в частности в Курской области.

Северная КореяРосcиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зимой Украине грозят до 20 часов без света в сутки: названы два условия – Politico

видеоГлава МИД Германии в восьмой раз прибыла в Киев

Ни Трамп, ни Харрис не имеют убедительного преимущества в "колеблющихся" штатах

Силы ПВО сбили 50 беспилотников в 9 областях Украины

Харрис досрочно проголосовала на выборах президента США

КГВА: Силы обороны сбили все российские дроны, которые ночью атаковали Киев

Все новости...
Северная Корея
Зеленский сетует, что в мире слабо реагируют на появление северокорейских военных в РФ
На фоне приезда военных КНДР Россия решила пригрозить Южной Корее
Правительство показало видео, на котором военным из КНДР выдают российское снаряжение
Последние новости
12:24
Стало известно, какие города первыми запустят сеть 5G
12:11
Белый дом и резиденцию Харрис оградили металлическими заборами на случай беспорядков
12:05
В 53-й и 47-й бригадах призвали военных вернуться на службу после СЗЧ
12:03
Октябрьский экспорт Украины стал крупнейшим за 2024 год: в Минэкономики назвали причины
12:01
ФутболСоперник "Динамо" в основном раунде Лиги Европы досрочно выиграл чемпионство
11:33
Зимой Украине грозят до 20 часов без света в сутки: названы два условия – Politico
11:29
"Наступает затишье". Полярники показали редкое явление вокруг "Вернадского"
11:27
видеоНиколаевские морпехи разнесли в щепки российский десант на Курщине
11:18
Боррель в Южной Корее убеждает нарастить поддержку Украины
11:03
баскетболБойкот чемпионов, перепалки с Леброном, пренебрежение от топтренеров: сложные отношения Трампа и НБА
Все новости...
Реклама:
Реклама: