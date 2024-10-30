СМИ: Северокорейских военных разместили в 50 км от украинской границы в Курской области
Около 3 тысяч северокорейских военных на этой неделе доставили в Курскую область России и разместили в 50 км от украинской границы.
Источник: Financial Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников украинской разведки
Дословно: "Высокопоставленные представители украинской разведки сообщили, что около 3000 северокорейских военных были тайно перевезены гражданскими грузовиками с дальнего востока России в ее западную Курскую область.
Один из чиновников сказал, что лишь несколько сотен из этих 3000 были спецназовцами, а остальные - регулярными войсками. В понедельник их разместили в казармах примерно в 50 км от украинской границы, где они ожидали дальнейших приказов от российского командования".
Детали: В то же время в тексте сказано, что украинские разведчики ставят под сомнение качество и боеспособность северокорейских бойцов, описывая большинство из них как "неопытных пехотинцев низкого ранга".
Предыстория:
- 29 октября президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре с президентом Республики Корея Юн Сок Йолем договорился активизировать контакты на всех уровнях и усилить обмен разведданными в связи с привлечением Россией северокорейских военных в войне против Украины.
- 13 октября президент Владимир Зеленский заявил, что Северная Корея поставляет России не только оружие, но и личный состав в военные силы, и призвал партнеров усилить поддержку Украины. 17 октября президент уточнил, что Россия намерена привлечь около 10 тысяч солдат из Северной Кореи к войне против Украины.
- Первые подразделения военных из КНДР, которые прошли обучение на восточных российских полигонах, прибыли в зону боевых действий 23 октября, их заметили в Курской области РФ.
- 28 октября генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил присутствие военных из Северной Кореи на территории России, в частности в Курской области.