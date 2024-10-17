Росія хоче залучити 10 тисяч солдатів з КНДР для війни проти України – Зеленський
Росія має намір залучити близько 10 тисяч солдатів з Північної Кореї до війни проти України, заявив президент Володимир Зеленський.
Джерело: президент на пресконференції у Брюсселі після участі у засіданні Євроради 17 жовтня
Деталі: Зеленський нагадав, що є дані розвідки про те, що північнокорейські офіцери вже перебувають на тимчасово окупованих територіях України і тренуються спільно з російськими солдатами.
Пряма мова президента: "Не знаю, яка кількість офіцерів, але є дані розвідки, що Росія розраховує на таке підсилення, оскільки вона не встигає з мобілізацією, бо забагато втрачає на полі бою і настрої такі в суспільстві, що вони проти мобілізації. Саме тому він (глава РФ Володимир Путін – ред.) шукає зовнішню підтримку. Я знаю, що є намір підготувати 10 тисяч солдатів з різних родів військ".
За словами Зеленського, також є дані, що "зараз вже Північна Корея готує контингент, щоб відіслати і щоб вони воювали проти України".
"Це дуже нагальна річ (для реакції партнерів України – ред.). Бо це вже фактично офіційне підтвердження того, що друга країна втягується у війну і поруч з Росією буде воювати проти України в якості контингенту. Це крок серйозний", – підсумував Зеленський.
Передісторія:
- В Міністерстві оборони Південної Кореї 8 жовтня заявили, що Північна Корея, ймовірно, направить якусь частину своїх регулярних збройних сил в Україну на підтримку Росії.
- 12 жовтня ISW повідомляв, що кілька тисяч північнокорейських солдат проходять підготовку в РФ, їх можуть перекинути в Україну.
- 13 жовтня Зеленський заявив, що Північна Корея постачає Росії не лише зброю, але й особовий склад до військових сил, і закликав партнерів посилити підтримку України.
- 14 жовтня у своєму вечірньому зверненні Володимир Зеленський заявив про фактичне включення у війну Північної Кореї.
- 16 жовтня Зеленський додав, що Північна Корея постачає Росії також людей, які мають працювати на російських заводах.