Росія хоче залучити 10 тисяч солдатів з КНДР для війни проти України – Зеленський

Росія має намір залучити близько 10 тисяч солдатів з Північної Кореї до війни проти України, заявив президент Володимир Зеленський.

Джерело: президент на пресконференції у Брюсселі після участі у засіданні Євроради 17 жовтня

Деталі: Зеленський нагадав, що є дані розвідки про те, що північнокорейські офіцери вже перебувають на тимчасово окупованих територіях України і тренуються спільно з російськими солдатами.

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Пряма мова президента: "Не знаю, яка кількість офіцерів, але є дані розвідки, що Росія розраховує на таке підсилення, оскільки вона не встигає з мобілізацією, бо забагато втрачає на полі бою і настрої такі в суспільстві, що вони проти мобілізації. Саме тому він (глава РФ Володимир Путін – ред.) шукає зовнішню підтримку. Я знаю, що є намір підготувати 10 тисяч солдатів з різних родів військ".

За словами Зеленського, також є дані, що "зараз вже Північна Корея готує контингент, щоб відіслати і щоб вони воювали проти України".

"Це дуже нагальна річ (для реакції партнерів України – ред.). Бо це вже фактично офіційне підтвердження того, що друга країна втягується у війну і поруч з Росією буде воювати проти України в якості контингенту. Це крок серйозний", – підсумував Зеленський.

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