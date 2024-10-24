Перші підрозділи військових з КНДР прибули до Курської області – ГУР

Перші підрозділи військових з КНДР, які пройшли навчання на східних російських полігонах, вже прибули в зону бойових дій – 23 жовтня їх помітили у Курській області РФ.

Джерело: Головне управління розвідки Міністерства оборони України

Дослівно: "Перші підрозділи військових з КНДР, які пройшли вишкіл на східних російських полігонах, вже прибули в зону бойових дій російсько-української війни – зокрема, 23 жовтня 2024 року їхню появу зафіксували у Курській області РФ.

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Підготовка прибулих у Росію солдатів армії КНДР відбувається на п’ятьох військових полігонах, розташованих на сході держави-агресора – "Барановський" (Уссурійск), "Донґуз" (Улан-Уде), "Єкатеринославський" (Єкатєринославка), 248-й ("Князе-Волконске) та 249-й (Сергіївка)".

Деталі: За даними розвідки, на злагодження військових з Північної Кореї, яких Росія має намір задіяти у війні проти України, виділяють декілька тижнів.

За оцінками ГУР МО України, чисельність перекинутих у Росію північнокорейських військових зараз становить близько 12 тисяч осіб, серед них – 500 офіцерів, зокрема три пхеньянські генерали.

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Відповідальним за контроль вишколу та адаптації військ КНДР Москва призначила заступника міністра оборони РФ Юнус-Бека Євкурова.

Дослівно: "Надісланих Пхеньяном солдатів комплектують амуніцією, постіллю, зимовим одягом та взуттям, а також гігієною. Зокрема, кожному північному корейцю Москва, відповідно до установлених норм, щомісячно виділятиме 50 метрів туалетного паперу та 300 грам мила.

У Кремлі покладають неабиякі надії на північнокорейський компонент у війні проти України та глобальному протистоянні із Заходом".

Передісторія: