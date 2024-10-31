Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський звільнив генпрокурора Костіна

Тетяна ОлійникЧетвер, 31 жовтня 2024, 09:56
Зеленський звільнив генпрокурора Костіна
Андрій Костін. фото з його Facebook

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Андрія Костіна з посади генерального прокурора.

Джерело: відповідний указ на сайті Офісу президента

Дослівно: "Звільнити Костіна Андрія Євгеновича з посади генерального прокурора".

Реклама:

Передісторія:

  • 4 жовтня правоохоронці викрили керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяну Крупу та її сина – посадовця обласного управління Пенсійного фонду Олександра Крупу на незаконному збагаченні.
  • Журналіст та головний редактор видання "Цензор.Нет" Юрій Бутусов встановив, що 49 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олексієм Олійником оформили інвалідність у Тетяни Крупи.
  • За попередніми даними службового розслідування ОГП, понад чверть прокурорів Хмельниччини та Черкащини мають інвалідність.
  • Костін заявив, що подає у відставку після засідання РНБО 22 жовтня. Цьому передувала низка викриття прокурорів в отриманні безпідставних пільг та інвалідності.
  • На засіданні 29 жовтня Верховна Рада дала згоду на звільнення з посади генерального прокурора Андрія Костіна.
  • За даними УП, в Офісі президента ще не визначились із наступником Костіна (шукають "чистого і незашквареного" кандидата), виконувати ці обов'язки буде його перший заступник Олексій Хоменко.

прокуратураОфіс генпрокурораОфіс президентаЗеленський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Bihus.Info: У Херсоні попри протести місцевих будують школи пов’язані з владою підрядники

Вирок отримав екснардеп Колесніченко і два експолковники міліції часів Януковича

оновленоВ результаті удару росіян по Запоріжжю загинули 6 людей, кількість поранених зросла до 20

У США стартували президентські вибори, і вже відомі перші результати

Повітряна атака росіян: ППО уночі збила дві ракети та 48 із 79 безпілотників

CNN: Протрампівський блогер зізнався, що за гроші РФ публікував фейки про вибори в США

Усі новини...
прокуратура
У Києві затримали працівника ТЦК, який вимагав хабар з адвокатки – прокуратура
Костін заявив про відставку шести голів прокуратур, які отримували підвищені пенсії
На Вінниччині викрили лікарів, які оформили інвалідність ексдепутату, щоб той зміг втекти з України  
Останні новини
14:06
Кремль не визнає Санду президенткою Молдови
14:00
"Київстар" розпочинає продаж нових номерів з кодом 077
13:44
Ліцензована Британією зброя використовується для охорони танкерів РФ – Bloomberg
13:43
футболГоловний тренер молодіжної збірної України визначився із заявкою на спаринги з Португалією та Італією
13:37
З початку року Сили оборони уразили понад 3 000 танків РФ
13:34
До кінця 2024 року в Польщі розпочне навчання Український легіон
13:27
ВООЗ оновила перелік небезпечних патогенів, проти яких треба терміново створити вакцини
12:52
Bihus.Info: У Херсоні попри протести місцевих будують школи пов’язані з владою підрядники
12:44
На Заході закликали підготуватися до результатів виборів у США і не допустити псевдоугоди з РФ
12:41
"Бліді" сукні, підбори та незмінна зачіска: особливості стилю президентки Молдови Санду
Усі новини...
Реклама:
Реклама: