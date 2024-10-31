Зеленський звільнив генпрокурора Костіна
Четвер, 31 жовтня 2024, 09:56
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Андрія Костіна з посади генерального прокурора.
Джерело: відповідний указ на сайті Офісу президента
Дослівно: "Звільнити Костіна Андрія Євгеновича з посади генерального прокурора".
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Передісторія:
- 4 жовтня правоохоронці викрили керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяну Крупу та її сина – посадовця обласного управління Пенсійного фонду Олександра Крупу на незаконному збагаченні.
- Журналіст та головний редактор видання "Цензор.Нет" Юрій Бутусов встановив, що 49 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олексієм Олійником оформили інвалідність у Тетяни Крупи.
- За попередніми даними службового розслідування ОГП, понад чверть прокурорів Хмельниччини та Черкащини мають інвалідність.
- Костін заявив, що подає у відставку після засідання РНБО 22 жовтня. Цьому передувала низка викриття прокурорів в отриманні безпідставних пільг та інвалідності.
- На засіданні 29 жовтня Верховна Рада дала згоду на звільнення з посади генерального прокурора Андрія Костіна.
- За даними УП, в Офісі президента ще не визначились із наступником Костіна (шукають "чистого і незашквареного" кандидата), виконувати ці обов'язки буде його перший заступник Олексій Хоменко.