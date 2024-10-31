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Зеленский уволил генпрокурора Костина

Татьяна ОлейникЧетверг, 31 октября 2024, 09:56
Зеленский уволил генпрокурора Костина
Андрей Костин. фото из его Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Андрея Костина с должности генерального прокурора.

Источник: соответствующий указ на сайте Офиса президента

Дословно: "Уволить Костина Андрея Евгеньевича с должности генерального прокурора".

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Предыстория:

  • 4 октября правоохранители разоблачили руководительницу Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяну Крупу и ее сына - чиновника областного управления Пенсионного фонда Александра Крупу на незаконном обогащении.
  • Журналист и главный редактор издания "Цензор.Нет" Юрий Бутусов установил, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Алексеем Олейником оформили инвалидность у председателя медико-социальной экспертной комиссии и депутата облсовета от партии "Слуга народа" Татьяны Крупы.
  • По предварительным данным служебного расследования ОГП, более четверти прокуроров Хмельницкой и Черкасской областей имеют инвалидность.
  • Костин заявил, что подает в отставку после заседания СНБО 22 октября. Этому предшествовал ряд разоблачений прокуроров в получении безосновательных льгот и инвалидности.
  • На заседании 29 октября Верховная Рада дала согласие на увольнение с должности генерального прокурора Андрея Костина.
  • По данным УП, в Офисе президента еще не определились с преемником Костина (ищут "чистого и незашкваренного" кандидата), выполнять эти обязанности будет его первый заместитель Алексей Хоменко.

прокуратураОфис генпрокурораОфис президентаЗеленский
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