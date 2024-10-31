Зеленський: Бойове зіткнення з північнокорейськими військами – це питання днів, а не місяців

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна очікує бойового зіткнення з північнокорейськими військовими вже в найближчі дні.

Джерело: Зеленський в інтервʼю південнокорейському телеканалу KBS

Деталі: За словами Зеленського, Росія планує використати північнокорейських солдатів на полі бою в Україні вже найближчим часом. "Це питання днів, а не місяців", – зауважив президент.

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Президент також зазначив, що йому відомо про близько 3 тисяч північнокорейських військових, які вже перебувають у підготовчому таборі, і що ця кількість збільшиться до 12 тисяч. "Ведуться також домовленості про надсилання інженерних військ та цивільних, які працюватимуть на військових заводах Російської Федерації", – додав Зеленський.

Зеленський вважає, що Путін намагатиметься досягати результатів на полі бою, залучаючи більше північнокорейських солдатів, а не росіян, оскільки мобілізація в самій Росії є непопулярною.

Пряма мова: "Це б’є по рейтингу Путіна, бо більшість росіян не підтримують мобілізацію і не хочуть воювати. Для Путіна Північна Корея – вихід із цієї ситуації, а для її лідера це можливість отримати бойовий досвід. Я впевнений, що лідер Північної Кореї, як і Путін, не рахується з життями своїх солдатів".

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Деталі: Президент також наголосив на необхідності дотримання норм міжнародного права та недопущення тортур. "Для нас найголовніше – обмін полоненими. Тому ми готові обмінювати північнокорейських військових на українців", – сказав Зеленський.

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