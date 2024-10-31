Зеленський: Бойове зіткнення з північнокорейськими військами – це питання днів, а не місяців
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна очікує бойового зіткнення з північнокорейськими військовими вже в найближчі дні.
Джерело: Зеленський в інтервʼю південнокорейському телеканалу KBS
Деталі: За словами Зеленського, Росія планує використати північнокорейських солдатів на полі бою в Україні вже найближчим часом. "Це питання днів, а не місяців", – зауважив президент.
Президент також зазначив, що йому відомо про близько 3 тисяч північнокорейських військових, які вже перебувають у підготовчому таборі, і що ця кількість збільшиться до 12 тисяч. "Ведуться також домовленості про надсилання інженерних військ та цивільних, які працюватимуть на військових заводах Російської Федерації", – додав Зеленський.
Зеленський вважає, що Путін намагатиметься досягати результатів на полі бою, залучаючи більше північнокорейських солдатів, а не росіян, оскільки мобілізація в самій Росії є непопулярною.
Пряма мова: "Це б’є по рейтингу Путіна, бо більшість росіян не підтримують мобілізацію і не хочуть воювати. Для Путіна Північна Корея – вихід із цієї ситуації, а для її лідера це можливість отримати бойовий досвід. Я впевнений, що лідер Північної Кореї, як і Путін, не рахується з життями своїх солдатів".
Деталі: Президент також наголосив на необхідності дотримання норм міжнародного права та недопущення тортур. "Для нас найголовніше – обмін полоненими. Тому ми готові обмінювати північнокорейських військових на українців", – сказав Зеленський.
Передісторія:
- 28 жовтня генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив присутність військових з Північної Кореї на території Росії, зокрема у Курській області.
- Речник ОТУ "Сіверськ" Вадим Мисник повідомляв, що Сили оборони ще не мали бойового контакту з північнокорейськими військовими та не брали їх у полон на Курському напрямку.
- 13 жовтня Зеленський заявив, що Північна Корея постачає Росії не лише зброю, але й особовий склад до військових сил, і закликав партнерів посилити підтримку України. 17 жовтня президент уточнив, що Росія має намір залучити близько 10 тисяч солдатів з Північної Кореї до війни проти України.
- 18 жовтня керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов підтвердив, що близько 11 тисяч північнокорейських піхотинців наразі проходять підготовку на сході Росії. За його словами, вони будуть готові до участі в бойових діях проти України вже з 1 листопада.
- Перші підрозділи військових з КНДР, які пройшли навчання на східних російських полігонах, прибули в зону бойових дій 23 жовтня їх помітили у Курській області РФ.