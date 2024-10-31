Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський: Бойове зіткнення з північнокорейськими військами – це питання днів, а не місяців

Іван Д'яконовЧетвер, 31 жовтня 2024, 17:40
Зеленський: Бойове зіткнення з північнокорейськими військами – це питання днів, а не місяців
Володимир Зеленський. Фото: скриншот з інтервʼю

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна очікує бойового зіткнення з північнокорейськими військовими вже в найближчі дні.

Джерело: Зеленський в інтервʼю південнокорейському телеканалу KBS 

Деталі: За словами Зеленського, Росія планує використати північнокорейських солдатів на полі бою в Україні вже найближчим часом. "Це питання днів, а не місяців", – зауважив президент.

Реклама:

Президент також зазначив, що йому відомо про близько 3 тисяч північнокорейських військових, які вже перебувають у підготовчому таборі, і що ця кількість збільшиться до 12 тисяч. "Ведуться також домовленості про надсилання інженерних військ та цивільних, які працюватимуть на військових заводах Російської Федерації", – додав Зеленський.

Зеленський вважає, що Путін намагатиметься досягати результатів на полі бою, залучаючи більше північнокорейських солдатів, а не росіян, оскільки мобілізація в самій Росії є непопулярною.

Пряма мова: "Це б’є по рейтингу Путіна, бо більшість росіян не підтримують мобілізацію і не хочуть воювати. Для Путіна Північна Корея – вихід із цієї ситуації, а для її лідера це можливість отримати бойовий досвід. Я впевнений, що лідер Північної Кореї, як і Путін, не рахується з життями своїх солдатів".

РЕКЛАМА:

Деталі: Президент також наголосив на необхідності дотримання норм міжнародного права та недопущення тортур. "Для нас найголовніше – обмін полоненими. Тому ми готові обмінювати північнокорейських військових на українців", – сказав Зеленський.

Передісторія:

  • 28 жовтня генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив присутність військових з Північної Кореї на території Росії, зокрема у Курській області.
  • Речник ОТУ "Сіверськ" Вадим Мисник повідомляв, що Сили оборони ще не мали бойового контакту з північнокорейськими військовими та не брали їх у полон на Курському напрямку.
  • 13 жовтня Зеленський заявив, що Північна Корея постачає Росії не лише зброю, але й особовий склад до військових сил, і закликав партнерів посилити підтримку України. 17 жовтня президент уточнив, що Росія має намір залучити близько 10 тисяч солдатів з Північної Кореї до війни проти України.
  • 18 жовтня керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов підтвердив, що близько 11 тисяч північнокорейських піхотинців наразі проходять підготовку на сході Росії. За його словами, вони будуть готові до участі в бойових діях проти України вже з 1 листопада. 
  • Перші підрозділи військових з КНДР, які пройшли навчання на східних російських полігонах, прибули в зону бойових дій 23 жовтня їх помітили у Курській області РФ.

КНДРРосіяЗбройні силиЗеленський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW: Росія у Молдові розпочала кампанію дискредитації перемоги Санду

WSJ: Західні спецслужби підозрюють Росію у спробі затіяти пожежі у літаках до США та Канади

Північна Корея запустила балістичну ракету в бік Східного моря

В Ізраїлі помічника Нетаньяху підозрюють в передачі секретної інформації

У "Резерв+" розпочали тестування онлайн-відстрочок: хто отримає першим

Росія затягує процес передання тіла журналістки Рощиної Україні – нардеп

Усі новини...
Вербував агентів для ФСБ та шпигував для ворога: СБУ затримала агента РФ на Буковині
За час Курської операції українські десантники знищили 3 гелікоптери і 146 безпілотників РФ
Зеленський: Україна досі чекає на винищувачі МіГ-29 від Польщі
Останні новини
06:32
У Києві ППО працює по "Шахедах"
06:23
велоспортПовернення в Париж, "Провансальський гігант" і багато гір. Маршрут Тур де Франс-2025
06:13
оновлюєтьсяАрмія РФ запустила ударні БпЛА
05:25
ISW: Росія у Молдові розпочала кампанію дискредитації перемоги Санду
04:42
В Київській області працювала ППО
04:27
футболВ Азербайджані хочуть натуралізувати українського півзахисника
03:36
WSJ: Західні спецслужби підозрюють Росію у спробі затіяти пожежі у літаках до США та Канади
02:48
Австралія подарує Україні 14 військових катерів
02:08
БоксЛеннокс Льюїс назвав найкращий бій Джошуа
01:43
DeepState: Росія окупувала село Степанівка на Донеччині
Усі новини...
Реклама:
Реклама: