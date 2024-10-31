Зеленский: Боевое столкновение с северокорейскими войсками – это вопрос дней, а не месяцев
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина ожидает боевого столкновения с северокорейскими военными уже в ближайшие дни.
Источник: Зеленский в интервью южнокорейскому телеканалу KBS
Детали: По словам Зеленского, Россия планирует использовать северокорейских солдат на поле боя в Украине уже в ближайшее время. "Это вопрос дней, а не месяцев", – отметил президент.
Президент также отметил, что ему известно об около 3 тысяч северокорейских военных, которые уже находятся в подготовительном лагере, и что это количество увеличится до 12 тысяч. "Ведутся также договоренности о направлении инженерных войск и гражданских, которые будут работать на военных заводах Российской Федерации", – добавил Зеленский.
Зеленский считает, что Путин будет пытаться достигать результатов на поле боя, привлекая больше северокорейских солдат, а не россиян, поскольку мобилизация в самой России является непопулярной.
Прямая речь: "Это бьет по рейтингу Путина, потому что большинство россиян не поддерживают мобилизацию и не хотят воевать. Для Путина Северная Корея – выход из этой ситуации, а для ее лидера это возможность получить боевой опыт. Я уверен, что лидер Северной Кореи, как и Путин, не считается с жизнями своих солдат".
Детали: Президент также отметил необходимость соблюдения норм международного права и недопущения пыток. "Для нас самое главное - обмен пленными. Поэтому мы готовы обменивать северокорейских военных на украинцев", – сказал Зеленский.
Предыстория:
- 28 октября генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил присутствие военных из Северной Кореи на территории России, в частности в Курской области.
- Представитель ОТГ "Северск" Вадим Мисник сообщал, что Силы обороны еще не имели боевого контакта с северокорейскими военными и не брали их в плен на Курском направлении.
- 13 октября Зеленский заявил, что Северная Корея поставляет России не только оружие, но и личный состав в военные силы, и призвал партнеров усилить поддержку Украины. 17 октября президент уточнил, что Россия намерена привлечь около 10 тысяч солдат из Северной Кореи к войне против Украины.
- 18 октября руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов подтвердил, что около 11 тысяч северокорейских пехотинцев сейчас проходят подготовку на востоке России. По его словам, они будут готовы к участию в боевых действиях против Украины уже с 1 ноября.
- Первые подразделения военных из КНДР, которые прошли обучение на восточных российских полигонах, прибыли в зону боевых действий 23 октября их заметили в Курской области РФ.