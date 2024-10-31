Зеленский: Боевое столкновение с северокорейскими войсками – это вопрос дней, а не месяцев

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина ожидает боевого столкновения с северокорейскими военными уже в ближайшие дни.

Источник: Зеленский в интервью южнокорейскому телеканалу KBS

Детали: По словам Зеленского, Россия планирует использовать северокорейских солдат на поле боя в Украине уже в ближайшее время. "Это вопрос дней, а не месяцев", – отметил президент.

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Президент также отметил, что ему известно об около 3 тысяч северокорейских военных, которые уже находятся в подготовительном лагере, и что это количество увеличится до 12 тысяч. "Ведутся также договоренности о направлении инженерных войск и гражданских, которые будут работать на военных заводах Российской Федерации", – добавил Зеленский.

Зеленский считает, что Путин будет пытаться достигать результатов на поле боя, привлекая больше северокорейских солдат, а не россиян, поскольку мобилизация в самой России является непопулярной.

Прямая речь: "Это бьет по рейтингу Путина, потому что большинство россиян не поддерживают мобилизацию и не хотят воевать. Для Путина Северная Корея – выход из этой ситуации, а для ее лидера это возможность получить боевой опыт. Я уверен, что лидер Северной Кореи, как и Путин, не считается с жизнями своих солдат".

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Детали: Президент также отметил необходимость соблюдения норм международного права и недопущения пыток. "Для нас самое главное - обмен пленными. Поэтому мы готовы обменивать северокорейских военных на украинцев", – сказал Зеленский.

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