Нардеп-утікач Дмитрук онлайн долучився до засідання комітету Ради

Позафракційний народний депутат-втікач Артем Дмитрук, який наприкінці серпня незаконно виїхав за кордон, 7 жовтня приєднався в онлайн-режимі до засідання комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.

Джерело: члени комітету в коментарях "Українській правді"

Пряма мова члена комітету Олександра Бакумова (парламентська фракція "Слуга народу"): "Можу підтвердити факт участі (Дмитрука – УП) в засіданні комітету (у режимі відеоконференції) та голосуванні".

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Деталі: За його словами, Дмитрук голосував "за" останній законопроєкт у порядку денному засідання комітету – №9398 "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо вдосконалення кримінальної відповідальності за зараження інфекційними хворобами або інфікування їх збудниками".

Водночас членкиня комітету, позафракційна депутатка Юлія Яцик підкреслила, що особисто не зафіксувала Дмитрука, але колеги з комітету підтвердили, що він брав участі у засіданні.

Вона уточнила, що в засіданні взяли участь представники різних правоохоронних органів, зокрема ОГП, НАБУ, САП, оскільки обговорювалися питання укладення угод у кримінальних провадженнях і змін до кримінального кодексу у зв‘язку з ратифікацією Римського статуту.

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Своєю чергою перший заступник голови комітету Андрій Осадчук (парламентська фракція "Голос") також зазначив, що особисто не бачив Дмитрука на засіданні комітету. Однак, за його словами, колеги підтвердили, що депутат-утікач приєднався до засідання під час обговорення законопроєкту №9398.

"Українська правда" звернулася за коментарем до голови комітету з питань правоохоронної діяльності Сергія Іонушаса. Наразі відповідь не надійшла.

Оновлено: Голова комітету з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас під час розмови з УП констатував, що Дмитрук брав участь у засіданні на законних підставах, оскільки "незалежно від того, де він зараз перебуває, залишається народним депутатом і членом комітету".

В цьому контексті Іонушас поінформував, що в парламенті вже зареєстрований проєкт постанови про відкликання депутата-втікача з посади члена правоохоронного комітету.

Водночас, відповідаючи на запитання, чи порушувалася на комітетському засіданні, тема незаконного перетину кордону Дмитруком, Іонушас зауважив: "Ми затверджуємо порядок денний на початку засідання комітету. Сьогодні він складався з трьох питань. Питання перебування чи не перебування Дмитрука в тій, чи іншій країні не було заплановано для розгляду комітетом".

Що передувало: Bihus.Info з посиланням на неназвані джерела повідомило, що оголошений в розшук нардеп-втікач Артем Дмитрук 7 жовтня голосував на засіданні комітету з питань правоохоронної діяльності.

Знати більше: У пошуках втраченого Дмитрука. Хто і як допоміг нардепу втекти з країни?

Передісторія: