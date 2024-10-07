Рада може відкликати депутатів-утікачів Дмитрука й Одарченка з посад членів комітетів

Одарченко і Дмитрук. фото з Facebook

У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про відкликання народних депутатів-утікачів Артема Дмитрука та Андрія Одарченка з посад членів комітетів.

Джерело: сайт парламенту

Деталі: Проєкт постанови №12099 передбачає відкликання нардепа Дмитрука (депутатська група "Відновлення України"), який наприкінці серпня незаконно виїхав з України до Великої Британії, з посади члена правоохоронного парламентського комітету.

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Окрім того, документ пропонує відкликати депутата Андрія Одарченка (фракція "Слуга народу), у вересні який втік до Румунії, з посади члена комітету ВР з питань антикорупційної політики.

Проєкт ініціювали голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, керівник правоохоронного парламентського комітету Сергій Іонушас і очільниця комітету ВР з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна.

Що передувало:

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