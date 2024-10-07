Рада може відкликати депутатів-утікачів Дмитрука й Одарченка з посад членів комітетів
У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про відкликання народних депутатів-утікачів Артема Дмитрука та Андрія Одарченка з посад членів комітетів.
Джерело: сайт парламенту
Деталі: Проєкт постанови №12099 передбачає відкликання нардепа Дмитрука (депутатська група "Відновлення України"), який наприкінці серпня незаконно виїхав з України до Великої Британії, з посади члена правоохоронного парламентського комітету.
Окрім того, документ пропонує відкликати депутата Андрія Одарченка (фракція "Слуга народу), у вересні який втік до Румунії, з посади члена комітету ВР з питань антикорупційної політики.
Проєкт ініціювали голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, керівник правоохоронного парламентського комітету Сергій Іонушас і очільниця комітету ВР з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна.
Що передувало:
- 25 серпня 2024 року стало відомо, що народний депутат Артем Дмитрук, який в Україні захищав церкву Московського патріархату, незаконно виїхав за кордон. У Державному бюро розслідувань підтвердили, що Дмитрук незаконно перетнув кордон на Одещині та потрапив у Молдову. За даними УП, далі нардеп вирушив до Італії. Пізніше його бачили у Лондоні.
- Генеральний прокурор Андрій Костін 25 серпня повідомив про підозру цьому чинному народному депутату в участі у нападах на громадян, у тому числі правоохоронця, замаху на викрадення вогнепальної зброї тощо.
- 29 серпня підозрюваного у нападах на військового та правоохоронця народного депутата Дмитрука оголосили у розшук.
- 7 жовтня він приєднався в онлайн-режимі до засідання комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.
- 21 листопада 2023 року САП та НАБУ повідомили про підозру нардепу від фракції "Слуги народу" Андрію Одарченку, який намагався підкупити голову Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафу Найєма.
- 18 вересня 2024 року у САП запідозрили, що нардеп від фракції "Слуга народу" Андрій Одарченко втік за кордон. САП ініціювала стягнення в дохід держави 15 млн грн застави, яку раніше вніс депутат, та оголошення його в розшук.
- 19 вересня Вищий антикорупційний суд оголосив нардепа у державний та міжнародний розшук. Через кілька днів стало відомо, що Одарченко втік до Румунії та попросив там притулок.