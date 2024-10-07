Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Рада може відкликати депутатів-утікачів Дмитрука й Одарченка з посад членів комітетів

Ангеліна Страшкулич, Анастасія ПроцПонеділок, 7 жовтня 2024, 18:24
Рада може відкликати депутатів-утікачів Дмитрука й Одарченка з посад членів комітетів
Одарченко і Дмитрук. фото з Facebook

У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про відкликання народних депутатів-утікачів Артема Дмитрука та Андрія Одарченка з посад членів комітетів.

Джерело: сайт парламенту

Деталі: Проєкт постанови №12099 передбачає відкликання нардепа Дмитрука (депутатська група "Відновлення України"), який наприкінці серпня незаконно виїхав з України до Великої Британії, з посади члена правоохоронного парламентського комітету. 

Реклама:

Окрім того, документ пропонує відкликати депутата Андрія Одарченка (фракція "Слуга народу), у вересні який втік до Румунії, з посади члена комітету ВР з питань антикорупційної політики.

Проєкт ініціювали голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, керівник правоохоронного парламентського комітету Сергій Іонушас і очільниця комітету ВР з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна.

Що передувало:

РЕКЛАМА:
  • 25 серпня 2024 року стало відомо, що народний депутат Артем Дмитрук, який в Україні захищав церкву Московського патріархату, незаконно виїхав за кордон. У Державному бюро розслідувань підтвердили, що Дмитрук незаконно перетнув кордон на Одещині та потрапив у Молдову. За даними УП, далі нардеп вирушив до Італії. Пізніше його бачили у Лондоні.
  • Генеральний прокурор Андрій Костін 25 серпня повідомив про підозру цьому чинному народному депутату в участі у нападах на громадян, у тому числі правоохоронця, замаху на викрадення вогнепальної зброї тощо.
  • 29 серпня підозрюваного у нападах на військового та правоохоронця народного депутата Дмитрука оголосили у розшук.
  • 7 жовтня він приєднався в онлайн-режимі до засідання комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності. 
  • 21 листопада 2023 року САП та НАБУ повідомили про підозру нардепу від фракції "Слуги народу" Андрію Одарченку, який намагався підкупити голову Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафу Найєма.
  • 18 вересня 2024 року у САП запідозрили, що нардеп від фракції "Слуга народу" Андрій Одарченко втік за кордон. САП ініціювала стягнення в дохід держави 15 млн грн застави, яку раніше вніс депутат, та оголошення його в розшук.
  • 19 вересня Вищий антикорупційний суд оголосив нардепа у державний та міжнародний розшук. Через кілька днів стало відомо, що Одарченко втік до Румунії та попросив там притулок.

Верховна Рада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоУ Дніпрі гендиректор компанії облаяв працівників ТЦК: там прокоментували

Безпілотник "Хезболли" атакував Ізраїль: 67 поранених, тривога не звучала

Зеленський заявив, що КНДР передає особовий склад у російське військо

ZDF: Зустрічі "Рамштайн" за участю лідерів країн найближчим часом не буде

Байден збирається до Німеччини наступного тижня – ЗМІ

Над Україною збили 31 з 68 ударних БПЛА

Усі новини...
Верховна Рада
Нардеп-утікач Дмитрук онлайн долучився до засідання комітету Ради
У Верховній Раді обмежать використання Telegram
Зниження мобілізаційного віку до 18-20 років: нардеп каже, що дискусії ще тривають
Останні новини
00:03
футболРебров розповів про стан Степаненка та Калюжного перед матчем із Чехією
00:03
Як психологічно підготуватися до усиновлення: поради
23:47
Мелоні у розмові з прем’єром Ізраїлю обурилась удару по миротворцях ООН в Лівані
23:17
На Херсонщині росіяни вбили чоловіка, який їхав на мопеді: скинули вибухівку
23:01
Погачар побив рекорд Меркса і видав найкращий сезон в історії велоспорту
22:48
відеоУ Дніпрі гендиректор компанії облаяв працівників ТЦК: там прокоментували
22:19
На фронті найгарячіше на Курахівському напрямку – Генштаб
22:09
В Іспанії тисячі людей вийшли на марш з вимогою доступного житла
22:03
футболГоловний тренер збірної Чехії вважає Довбика найкращим форвардом у світі
21:43
Безпілотник "Хезболли" атакував Ізраїль: 67 поранених, тривога не звучала
Усі новини...
Реклама:
Реклама: