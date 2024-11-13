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DeepState: Російські війська мають просування поблизу 10 населених пунктів

Іван Д'яконовСереда, 13 листопада 2024, 01:01
DeepState: Російські війська мають просування поблизу 10 населених пунктів
Фото: DeepState

Аналітичний проєкт DeepState повідомив про нові просування російських окупантів поблизу десяти населених пунктів.

Джерело: DeepState

Деталі: У ніч проти 13 листопада аналітики DeepState повідомили про просування росіян на сході України.

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Дослівно: "Ворог просунувся біля Колісниківки, Лиману Першого, Синьківки, Пустинки, Новодарівки, Дальнього, в Кураховому, Новоселідівці, Іллінці та Юріївці".

Передісторія: 

  • 11 листопада з метою огорнути Курахове на Донеччині російські війська посилюють штурми позицій українських військових з півночі, півдня та сходу від міста.
  • Раніше у понеділок пресофіцер 46-ї бригади ДШВ, яка працює в місті і співрозмовник УП на Курахівському напрямку повідомили, що російська армія впритул підійшла до Курахового і навіть заскакує туди на техніці.
  • Втім місто повністю перебуває під контролем Сил оборони, зокрема 46-ї бригади ДШВ.
  • 12 листопада в DeepState розповіли, що російські війська поки не проявляють активності, що могла б свідчити про підготовку до "великого" наступу на Запоріжжя. Більшість активних дій ворог здійснює в межах Донецької області.

Донбасокупаціявійна
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