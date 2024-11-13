DeepState: Російські війська мають просування поблизу 10 населених пунктів
Середа, 13 листопада 2024, 01:01
Аналітичний проєкт DeepState повідомив про нові просування російських окупантів поблизу десяти населених пунктів.
Джерело: DeepState
Деталі: У ніч проти 13 листопада аналітики DeepState повідомили про просування росіян на сході України.
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Дослівно: "Ворог просунувся біля Колісниківки, Лиману Першого, Синьківки, Пустинки, Новодарівки, Дальнього, в Кураховому, Новоселідівці, Іллінці та Юріївці".
Передісторія:
- 11 листопада з метою огорнути Курахове на Донеччині російські війська посилюють штурми позицій українських військових з півночі, півдня та сходу від міста.
- Раніше у понеділок пресофіцер 46-ї бригади ДШВ, яка працює в місті і співрозмовник УП на Курахівському напрямку повідомили, що російська армія впритул підійшла до Курахового і навіть заскакує туди на техніці.
- Втім місто повністю перебуває під контролем Сил оборони, зокрема 46-ї бригади ДШВ.
- 12 листопада в DeepState розповіли, що російські війська поки не проявляють активності, що могла б свідчити про підготовку до "великого" наступу на Запоріжжя. Більшість активних дій ворог здійснює в межах Донецької області.