DeepState: Российские войска имеют продвижение вблизи 10 населенных пунктов
Среда, 13 ноября 2024, 01:01
Аналитический проект DeepState сообщил о новых продвижениях российских оккупантов вблизи десяти населенных пунктов.
Источник: DeepState
Детали: В ночь на 13 ноября аналитики DeepState сообщили о продвижении россиян на востоке Украины.
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Дословно: "Враг продвинулся у Колесниковки, Лимана Первого, Синьковки, Пустынки, Новодаровки, Дальнего, в Курахово, Новоселидовке, Ильинке и Юрьевке".
Предыстория:
- 11 ноября с целью окружить Курахово в Донецкой области российские войска усиливают штурмы позиций украинских военных с севера, юга и востока от города.
- Ранее в понедельник пресс-офицер 46-й бригады ДШВ, которая работает в городе и собеседник УП на Кураховском направлении сообщили, что российская армия вплотную подошла к Курахово и даже заскакивает туда на технике.
- Впрочем город полностью находится под контролем Сил обороны, в частности 46-й бригады ДШВ.
- 12 ноября в DeepState рассказали, что российские войска пока не проявляют активности, которая могла бы свидетельствовать о подготовке к "большому" наступлению на Запорожье. Большинство активных действий враг осуществляет в пределах Донецкой области.