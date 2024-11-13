DeepState: Российские войска имеют продвижение вблизи 10 населенных пунктов

Аналитический проект DeepState сообщил о новых продвижениях российских оккупантов вблизи десяти населенных пунктов.

Источник: DeepState

Детали: В ночь на 13 ноября аналитики DeepState сообщили о продвижении россиян на востоке Украины.

Реклама:

Дословно: "Враг продвинулся у Колесниковки, Лимана Первого, Синьковки, Пустынки, Новодаровки, Дальнего, в Курахово, Новоселидовке, Ильинке и Юрьевке".

Предыстория: