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Бренд про "русский военный корабль" зареєстровано в Україні. ДПСУ захищатиме вислів від маніпуляцій

Валентина РоманенкоСереда, 13 листопада 2024, 14:33
Бренд про русский военный корабль зареєстровано в Україні. ДПСУ захищатиме вислів від маніпуляцій
картина художника Boris Groh

Державна прикордонна служба України зареєструвала торгову марку про "русский военный корабль" в Україні і продовжуватиме роботу, аби не допустити можливих недобросовісних маніпуляцій навколо цього вислову.

Джерело: речник Держприкордонслужби полковник Андрій Демченко в коментарі "Українській правді" на прохання прокоментувати програш апеляції в суді ЄС щодо реєстрації такого товарного знаку в Європі

Пряма мова: "Звісно, прикро, що ухвалене таке рішення, але я переконаний, що Європейський Офіс Інтелектуальної Власності і європейські судові інстанції керуються нормами законодавства і ми маємо це прийняти. Сподіваємось, що вони так само не допустять можливих реєстрацій за будь-ким іншим.

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Щось додатково можна буде сказати після ознайомлення з повним судовим рішенням. Однак можу запевнити, що Державна прикордонна служба України продовжуватиме роботу, аби не допустити можливих недобросовісних маніпуляцій навколо даного вислову. Ми маємо уберігати символи, які демонструють героїзм і мужність українських захисників, зокрема і прикордонників, які є невід’ємною складовою Сил оборони України".

Деталі: Вислів "Русский военный корабль, иди на х#й" став своєрідним символом боротьби Українського народу. Його промовив прикордонник з острова Зміїний 24 лютого 2022 року, в перший день повномасштабного вторгнення Росії. І цей вислів потребує захисту, в першу чергу від нещирих намірів, пояснює Демченко.

Тому ДПСУ ініціювала реєстрацію авторства, як підтвердження непоборності у протидії російським окупантам.

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Роботу з реєстрації торгової марки Державна прикордонна служба вела і в Україні. І наразі вона завершена.

У 2022 році така робота почалася і в Європі. Зокрема для недопущення привласнення вислову і щоб він не став способом комерційної наживи або інструментом недобросовісних маніпуляцій, наголошує речник ДПСУ.

Команда юристів подала заявку Європейський Офіс Інтелектуальної Власності. В той же час ця інституція після тривалого розгляду все ж відмовила у реєстрації. На початку 2024 року була подана апеляція проти цього рішення.

Все ж суд визначив, що образне позначення, що складається з усім відомої фрази не можна зареєструвати як торгову марку ЄС.

Нагадаємо: Авторство фрази "Русский военный корабль, иди на х#й" деякі ЗМІ помилково приписували морському піхотинцю Роману Грибову. Державна прикордонна служба від початку зазначала, що окупантам відповів їхній підлеглий.

Передісторія:

  • 24 лютого 2022 року до острова Зміїний підійшли дві нерозпізнані цілі. Окупанти із погрозами вимагали від військовослужбовців Ізмаїльського прикордонного загону здатися. Агресор використав міжнародний канал зв'язку з безпеки судноплавства.
  • Окупанти вели вогонь по острову Зміїний із ствольної корабельної зброї, потім застосували бойову авіацію.
  • Пізно ввечері Державна прикордонна служба повідомила, що зв'язок із прикордонниками на Зміїному втрачено, ймовірно, острів захоплено ворогом. Захисники Зміїного опинилися у російському полоні.
  • Автора славнозвісної фрази "Русский военный корабль, иди на х#й", прикордонника, чиє ім'я наразі не розкривається з міркувань безпеки, вдалося витягти з російського полону в травні 2022 року.

Прикордонна служба
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