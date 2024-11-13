Бренд о "русском военном корабле" зарегистрирован в Украине. ГПСУ защищает выражение от манипуляций

Государственная пограничная служба Украины зарегистрировала торговую марку о "русском военном корабле" в Украине и будет продолжать работу, чтобы не допустить возможных недобросовестных манипуляций вокруг этого выражения.

Источник: спикер Госпогранслужбы полковник Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде" на просьбу прокомментировать проигрыш апелляции в суде ЕС по регистрации такого товарного знака в Европе

Прямая речь: "Конечно, обидно, что принято такое решение, но я убежден, что Европейский Офис Интеллектуальной Собственности и европейские судебные инстанции руководствуются нормами законодательства и мы должны это принять. Надеемся, что они так же не допустят возможных регистраций за кем-то другим.

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Что-то дополнительно можно будет сказать после ознакомления с полным судебным решением. Однако могу заверить, что Государственная пограничная служба Украины будет продолжать работу, чтобы не допустить возможных недобросовестных манипуляций вокруг данного высказывания. Мы должны уберегать символы, которые демонстрируют героизм и мужество украинских защитников, в том числе и пограничников, которые являются неотъемлемой составляющей Сил обороны Украины".

Детали: Выражение "Русский военный корабль, иди на х#й" стало своеобразным символом борьбы украинского народа. Его произнес пограничник с острова Змеиный 24 февраля 2022 года, в первый день полномасштабного вторжения России. И это выражение нуждается в защите, в первую очередь от неискренних намерений, объясняет Демченко.

Поэтому ГПСУ инициировала регистрацию авторства, как подтверждение непобедимости в противодействии российским оккупантам.

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Работу по регистрации торговой марки Государственная пограничная служба вела и в Украине. И сейчас она завершена.

В 2022 году такая работа началась и в Европе. В частности, для недопущения присвоения выражения и чтобы оно не стало способом коммерческой наживы или инструментом недобросовестных манипуляций, отмечает спикер ГПСУ.

Команда юристов подала заявку в Европейский Офис Интеллектуальной Собственности. В то же время эта организация после длительного рассмотрения все же отказала в регистрации. В начале 2024 года была подана апелляция против этого решения.

Все же суд определил, что образное обозначение, состоящее из всем известной фразы нельзя зарегистрировать как торговую марку ЕС.

Напомним: Авторство фразы "Русский военный корабль, иди нах#й" некоторые СМИ ошибочно приписывали морскому пехотинцу Роману Грибову. Государственная пограничная служба изначально отмечала, что оккупантам ответил их подчиненный.

Предыстория: