Підозрюваному у вбивстві Фаріон продовжили арешт ще на 2 місяці
Середа, 13 листопада 2024, 17:29
Суд продовжив запобіжний захід підозрюваному у вбивстві мовознавиці і політикині Ірини Фаріон В'ячеславу Зінченку.
Джерело: Офіс генерального прокурора
Деталі: Повідомляється, що за клопотанням прокурорів Львівської обласної прокуратури Галицький районний суд міста Львова продовжив запобіжний захід підозрюваному в умисному вбивстві Ірини Фаріон.
Він перебуватиме під вартою без права на заставу ще 60 діб - до 12 січня 2025 року включно.
Як відомо, молодика затримали у Дніпрі за місцем проживання у липні 2024 року і з того часу перебуває під вартою.
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Передісторія:
- Ввечері 19 липня 2024 року у Львові скоїли замах на колишню народну депутатку Ірину Фаріон, це сталося на вулиці Масарика. Пізніше Фаріон померла у лікарні.
- 25 липня у Дніпрі затримали підозрюваного у скоєнні вбивства громадської діячки та мовознавиці Ірини Фаріон. 18-річний затриманий є мешканцем Дніпра. Під час підготовки до злочину він орендував щонайменше три квартири у Львові. Наразі слідство схиляється до думки, що стрілець - лише виконавець.
- 26 липня суд арештував на 2 місяці підозрюваного В'ячеслава Зінченка без альтернативи внесення застави. Після обрання запобіжного заходу молодик заявив журналістам, що не вбивав мовознавицю.