Підозрюваному у вбивстві Фаріон продовжили арешт ще на 2 місяці

Суд продовжив запобіжний захід підозрюваному у вбивстві мовознавиці і політикині Ірини Фаріон В'ячеславу Зінченку.

Джерело: Офіс генерального прокурора



Деталі: Повідомляється, що за клопотанням прокурорів Львівської обласної прокуратури Галицький районний суд міста Львова продовжив запобіжний захід підозрюваному в умисному вбивстві Ірини Фаріон.

Він перебуватиме під вартою без права на заставу ще 60 діб - до 12 січня 2025 року включно.



Як відомо, молодика затримали у Дніпрі за місцем проживання у липні 2024 року і з того часу перебуває під вартою.

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