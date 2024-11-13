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Підозрюваному у вбивстві Фаріон продовжили арешт ще на 2 місяці

Валентина РоманенкоСереда, 13 листопада 2024, 17:29
Підозрюваному у вбивстві Фаріон продовжили арешт ще на 2 місяці
Зінченко в залі суду 13 листопада. скриншот з трансляції NTA

Суд продовжив запобіжний захід підозрюваному у вбивстві мовознавиці і політикині Ірини Фаріон В'ячеславу Зінченку.

Джерело: Офіс генерального прокурора

Деталі: Повідомляється, що за клопотанням прокурорів Львівської обласної прокуратури Галицький районний суд міста Львова продовжив запобіжний захід підозрюваному в умисному вбивстві Ірини Фаріон.

Він перебуватиме під вартою без права на заставу ще 60 діб - до 12 січня 2025 року включно.

Як відомо, молодика затримали у Дніпрі за місцем проживання у липні 2024 року і з того часу перебуває під вартою.

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Передісторія:

Фаріонвбивствосуд
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