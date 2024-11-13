Подозреваемому в убийстве Фарион продлили арест еще на 2 месяца
Суд продлил меру пресечения подозреваемому в убийстве языковеда и политика Ирины Фарион Вячеславу Зинченко.
Источник: Офис генерального прокурора
Детали: Сообщается, что по ходатайству прокуроров Львовской областной прокуратуры Галицкий районный суд города Львова продлил меру пресечения подозреваемому в умышленном убийстве Ирины Фарион.
Он будет находиться под стражей без права на залог еще 60 суток - до 12 января 2025 года включительно.
Как известно, молодого человека задержали в Днепре по месту жительства в июле 2024 года и с тех пор он находится под стражей.
Как обратило внимание издание hromadske, на нынешнее заседание суда во Львове пришла группа женщин, которые настаивают, что Зинченко невиновен. В знак поддержки они надели футболки с его фотографией.
Свои действия "группа поддержки" координирует через Telegram. Они уверены, что парень не стрелял в языковеда, а судят его безосновательно. Сам Вячеслав встретил своих сторонниц улыбкой.
В то же время на заседание также пришли сторонники Ирины Фарион. Между "группой поддержки Зинченко" и сторонниками Фарион возникла перепалка.
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Предыстория:
- Вечером 19 июля 2024 года во Львове совершили покушение на бывшего народного депутата Ирину Фарион, это произошло на улице Масарика. Позже Фарион умерла в больнице.
- 25 июля в Днепре задержали подозреваемого в совершении убийства общественного деятеля и языковеда Ирины Фарион. 18-летний задержанный является жителем Днепра. Во время подготовки к преступлению он арендовал по меньшей мере три квартиры во Львове. Сейчас следствие склоняется к мысли, что стрелок - только исполнитель.
- 26 июля суд арестовал на 2 месяца подозреваемого Вячеслава Зинченко без альтернативы внесения залога. После избрания меры пресечения молодой человек заявил журналистам, что не убивал языковеда.