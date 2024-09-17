У Кремлі заявили, що жителі Суджі не просили у них коридору для евакуації

Прессекретар російського правителя Дмитро Пєсков заявив, що Кремль не отримував звернень щодо евакуації від жителів міста Суджа Курської області РФ, яке зараз контролюють українські війська.

Джерело: російські видання "Подъем" і "Коммерсант"

Пряма мова Пєскова: "Я, чесно кажучи, перший раз про це (про прохання організувати гуманітарний коридор для евакуації – ред.) чую. Ми не бачили, на жаль, і нічого не отримували щодо цього".

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Деталі: 13 вересня видання "Коммерсант" повідомляло, що жителі Суджанського району Курської області РФ звернулися до президентів Росії та України з проханням якомога швидше відкрити гуманітарний коридор "для вивезення мирного населення".

ЗМІ писали, що мешканці доклали до звернення список з іменами рідних і близьких, які перебувають на території, яку контролюють ЗСУ. У ньому було 186 осіб, включно із сімома неповнолітніми. Повідомлялося, що про долю більшості з них сім'ям нічого не відомо.

"Коммерсант" пише, що Міжнародний комітет Червоного Хреста заявив, що раніше звертався до російської та української сторін із запитом про організацію переговорів на тему гуманітарного коридору, але відповіді нібито не отримав.

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Чому це важливо: 6 серпня Україна почала свою операцію в Курській області РФ. На п'ятий день наступу української армії вглиб Росії, президент Володимир Зеленський визнав: ЗСУ витіснили війну на землю агресора.

27 серпня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що від початку операції в Курській області Росії, Україна взяла в полон 594 ворожих солдати і контролює понад 100 населених пунктів, або 1294 кв км.

Фактично з перших днів операції українські війська почали роздавати гуманітарну допомогу цивільним жителям міста Суджа в Курській області РФ. Це зафіксували багато ЗМІ. "Українська правда" також побувала в Суджі та поспілкувалася з її жителями.

На той час віцепрем'єрка Ірина Верещук зазначала, що цивільні росіяни в межах зазначеної зони перебувають під захистом міжнародного гуманітарного права, якого Україна повністю дотримується. Мінреінтеграції відкрило цілодобову гарячу лінію для мешканців Курської області, які потребують гуманітарної допомоги або ж хочуть евакуюватися в Україну.

Верещук також зазначала, що силами українських військових планується: проведення гуманітарних операцій для підтримки цивільних; відкриття гуманітарних коридорів для їхньої евакуації як у сторону Росії, так і в сторону України; допуск міжнародних гуманітарних організацій для гуманітарного реагування та моніторингу ситуації.

Президент Володимир Зеленський також із перших днів порушував питання створення за необхідності військових комендатур на території Курської області РФ, яку взяли під контроль Сили оборони України.

Також повідомлялося, що Україна готова забезпечити освіту дітям, які проживають у Курській області, якщо виникне така необхідність.

Своєю чергою очільник РФ Володимир Путін весь цей час наполегливо продовжував применшувати результати успішної української операції на Курщині, намагаючись всіляко переконати російське суспільство, що контроль ЗСУ над сотнею населених пунктів у РФ нібито нічого не значить.

16 вересня Міністерство закордонних справ України звернулося до Організації Об'єднаних Націй і Міжнародного Комітету Червоного Хреста з проханням долучитися до заходів гуманітарного реагування в тих районах Курської області Росії, які наразі контролюють військові ЗСУ.

Прессекретар глави Росії Дмитро Пєсков назвав цей заклик України провокацією і додав, що Росія розраховує, що ООН І МКЧХ не будуть сприймати ці заклики Києва.

Речник МЗС України Георгій Тихий на це відповів, що Росія боїться, що міжнародні спостерігачі побачать реальну ситуацію в регіоні.

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