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Путин обновил ядерную доктрину РФ после разрешения Украине на дальние удары

Станислав Погорилов, Ирина БалачукВторник, 19 ноября 2024, 10:42
Путин обновил ядерную доктрину РФ после разрешения Украине на дальние удары
Владимир путин, фото: Getty Images

Правитель России Владимир Путин своим указом 19 ноября утвердил обновленную ядерную доктрину России, вскоре после того, как Белый дом разрешил Украине бить вглубь РФ. Условием применения ядерного оружия назван "старт баллистических ракет".

Источник: российские пропагандисты "РИА Новости", "ТАСС", "Новая газета Европа"

Детали: Согласно подписанному Путиным документу, якобы "агрессия" против РФ и ее союзников со стороны неядерной страны при поддержке ядерной державы будет рассмотрена как совместное нападение.

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Также в доктрине говорится, что РФ может применить ядерное оружие в случае "критической угрозы" суверенитету и территориальной целостности себя и Белоруссии.

Среди условий для применения ядерного оружия Россией назван "старт баллистических ракет" по территории России.

Согласно доктрине, решение о применении ядерного оружия должен принимать сам лидер Кремля.

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В документе выражается уверенность, что "готовность и решимость РФ применить ядерное оружие будет обеспечивать ядерное сдерживание".

Пресс-секретарь правителя Кремля Дмитрий Песок уже заявил, что "использование западных неядерных ракет ВС Украины против РФ по новой доктрине может повлечь ядерный ответ".

Почему это важно: 17 ноября издание The New York Times сообщило, действующий президент США Джо Байден впервые разрешил украинским военным использовать дальнобойные ракеты ATACMS для удара по территории России.

19 ноября глава Кремля Владимир Путин своим указом утвердил обновленную ядерную доктрину России, вскоре после того, как Белый дом разрешил Украине бить вглубь РФ. Одним из условий применения ядерного оружия назван "старт баллистических ракет".

Стоит отметить, что о расширении российской доктрины ядерного сдерживания Путин заявил еще 25 сентября. Тогда глава Кремля сказал, что ядерный ответ последует при "достоверной информации о старте в сторону России средств воздушно-космического нападения". Путин уточнил, что имеет в виду "самолеты стратегической и тактической авиации, крылатые ракеты, беспилотники, гиперзвуковые и другие летательные аппараты".

После этого украинские беспилотники по меньшей мере несколько раз атаковали Россию. После одной из самых масштабных атак росСМИ спрашивали пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, ответит ли Россия ядерным оружием на эти атаки (в частности, на фоне разговоров об изменении ядерной доктрины России).

Песков на это ответил, что "не нужно чрезмерно апеллировать к этому документу".

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения Россия много раз объявляла различные "красные линии", нарушение которых якобы приведет к ответу ядерным оружием.

"Красные линии" в разное время касались танков Леопард, западных ракет, истребителей F-16 и прочего.

Украина многократно переходила эти так называемые "красные линии" Кремля. Но даже заход украинских войск на территорию России и удерживание под контролем ВСУ сотни российских населенных пунктов не привели к какой-то принципиально новой реакции России в ответ на такие действия.

Российский правитель Владимир Путин сначала выбрал стратегию не замечать происходящего, а затем пытался всячески преуменьшить значимость захвата российских территорий украинской армией.

Также российские власти и пропагандистские СМИ решили не замечать украинские удары беспилотниками по российским аэродромам и складам боеприпасов - после каждой новой атаки они пишут только о том, что ПВО якобы сбила десятки дронов, и никогда не комментируют разрушения или потери.

Для справки: Американские ракеты ATACMS в зависимости от модификации могут иметь дальность от 140 до 300 км.

Путинядерное оружиеРосcия
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