Зеленський про удар по арсеналу під Брянськом: Україна використовуватиме далекобійну зброю

Президент Володимир Зеленський не підтвердив, чи удар по російському складу бєприпасів під Брянськом було здійснено американською ракетою ATACAMS, проте запевнив, що України має далекобійні можливості, і вона буде їх використовувати.

Джерело: глава держави під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Данії Метте Фредріксен, цитує "Укрінформ"

Деталі: Журналіст попросив підтвердити, чи дійсно удар по складу БК під Брянськом було завдано американською ракетою ATACMS.

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Пряма мова Зеленського: "Без зайвих деталей. В України є далекобійні можливості, є далекобійні дрони власного виробництва, у нас тепер є довгий "Нептун", і не один. Тепер у нас є ATACMS. Ми все це будемо використовувати".

Передісторія: