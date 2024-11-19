Зеленський про удар по арсеналу під Брянськом: Україна використовуватиме далекобійну зброю
Вівторок, 19 листопада 2024, 17:10
Президент Володимир Зеленський не підтвердив, чи удар по російському складу бєприпасів під Брянськом було здійснено американською ракетою ATACAMS, проте запевнив, що України має далекобійні можливості, і вона буде їх використовувати.
Джерело: глава держави під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Данії Метте Фредріксен, цитує "Укрінформ"
Деталі: Журналіст попросив підтвердити, чи дійсно удар по складу БК під Брянськом було завдано американською ракетою ATACMS.
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Пряма мова Зеленського: "Без зайвих деталей. В України є далекобійні можливості, є далекобійні дрони власного виробництва, у нас тепер є довгий "Нептун", і не один. Тепер у нас є ATACMS. Ми все це будемо використовувати".
Передісторія:
- 19 листопада стало відомо, що в місті Карачев Брянської області РФ внаслідок атаки лунають вибухи і вирує пожежа на арсеналі головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ.
- Генеральний штаб вранці підтвердив, що Сили оборони уразили арсенал матеріально-технічного забезпечення російських військ у районі міста Карачев, не уточнюючи, яким видом озброєння цього було досягнуто. Центр протидії дезінформації зазначав, що на складі були артилерійські боєприпаси, включно з північнокорейськими до їхніх систем, КАБи, зенітні ракети та боєприпаси до РСЗВ.
- Повідомлялося, що станом на 2.30 ночі було зафіксовано 12 вторинних вибухів та детонація в районі цілі.
- Пізніше кілька ЗМІ з посиланням на джерела в Силах оборони повідомили, що в Брянщині ЗСУ вперше завдали удару американськими далекобійними ракетами ATACMS.
- Ще пізніше російське Міноборони заявило, що Збройні сили України нібито атакували 6 ракетами ATACMS арсенал зброї у місті Карачев, хоча першочергово Міноборони РФ і місцева влада заявляли про атаку дронів.