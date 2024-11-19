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Зеленський про удар по арсеналу під Брянськом: Україна використовуватиме далекобійну зброю

Валентина РоманенкоВівторок, 19 листопада 2024, 17:10
Зеленський про удар по арсеналу під Брянськом: Україна використовуватиме далекобійну зброю
Зеленський. ілюстративне фото Getty Images

Президент Володимир Зеленський не підтвердив, чи удар по російському складу бєприпасів під Брянськом було здійснено американською ракетою ATACAMS, проте запевнив, що України має далекобійні можливості, і вона буде їх використовувати.

Джерело: глава держави під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Данії Метте Фредріксен, цитує "Укрінформ"

Деталі: Журналіст попросив підтвердити, чи дійсно удар по складу БК під Брянськом було завдано американською ракетою ATACMS.

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Пряма мова Зеленського: "Без зайвих деталей. В України є далекобійні можливості, є далекобійні дрони власного виробництва, у нас тепер є довгий "Нептун", і не один. Тепер у нас є ATACMS. Ми все це будемо використовувати".

Передісторія: 

  • 19 листопада стало відомо, що в місті Карачев Брянської області РФ внаслідок атаки лунають вибухи і вирує пожежа на арсеналі головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ.
  • Генеральний штаб вранці підтвердив, що Сили оборони уразили арсенал матеріально-технічного забезпечення російських військ у районі міста Карачев, не уточнюючи, яким видом озброєння цього було досягнуто. Центр протидії дезінформації зазначав, що на складі були артилерійські боєприпаси, включно з північнокорейськими до їхніх систем, КАБи, зенітні ракети та боєприпаси до РСЗВ.
  • Повідомлялося, що станом на 2.30 ночі було зафіксовано 12 вторинних вибухів та детонація в районі цілі.
  • Пізніше кілька ЗМІ з посиланням на джерела в Силах оборони повідомили, що в Брянщині ЗСУ вперше завдали удару американськими далекобійними ракетами ATACMS.
  • Ще пізніше російське Міноборони заявило, що Збройні сили України нібито атакували 6 ракетами ATACMS арсенал зброї у місті Карачев, хоча першочергово Міноборони РФ і місцева влада заявляли про атаку дронів.

ATACMSвійнаРосіяЗеленський
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