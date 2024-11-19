Зеленский об ударе по арсеналу под Брянском: Украина будет использовать дальнобойное оружие

Президент Владимир Зеленский не подтвердил, был ли удар по российскому складу боеприпасов под Брянском осуществлен американской ракетой ATACAMS, однако заверил, что Украина имеет дальнобойные возможности, которые будет использовать.

Источник: глава государства во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредриксен, цитирует "Укринформ"

Детали: Журналист попросил подтвердить, действительно ли удар по складу БК под Брянском был нанесен американской ракетой ATACMS.

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Прямая речь Зеленского: "Без лишних деталей. У Украины есть дальнобойные возможности, есть дальнобойные дроны собственного производства, у нас теперь есть дальнобойный "Нептун", и не один. Теперь у нас есть ATACMS. Мы все это будем использовать".

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