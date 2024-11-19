Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский об ударе по арсеналу под Брянском: Украина будет использовать дальнобойное оружие

Валентина РоманенкоВторник, 19 ноября 2024, 17:10
Зеленский об ударе по арсеналу под Брянском: Украина будет использовать дальнобойное оружие
Зеленский. иллюстративное фото Getty Images

Президент Владимир Зеленский не подтвердил, был ли удар по российскому складу боеприпасов под Брянском осуществлен американской ракетой ATACAMS, однако заверил, что Украина имеет дальнобойные возможности, которые будет использовать.

Источник: глава государства во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредриксен, цитирует "Укринформ"

Детали: Журналист попросил подтвердить, действительно ли удар по складу БК под Брянском был нанесен американской ракетой ATACMS.

Реклама:

Прямая речь Зеленского: "Без лишних деталей. У Украины есть дальнобойные возможности, есть дальнобойные дроны собственного производства, у нас теперь есть дальнобойный "Нептун", и не один. Теперь у нас есть ATACMS. Мы все это будем использовать".

Предыстория:

  • 19 ноября стало известно, что в городе Карачев Брянской области РФ в результате атаки раздаются взрывы и бушует пожар на арсенале главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ.
  • Генеральный штаб ВСУ утром подтвердил, что Силы обороны поразили арсенал материально-технического обеспечения российских войск в районе города Карачев, не уточняя, каким видом вооружения это было достигнуто. Центр противодействия дезинформации отмечал, что на складе были артиллерийские боеприпасы, включая северокорейские к их системам, КАБы, зенитные ракеты и боеприпасы к РСЗО.
  • Сообщалось, что по состоянию на 2.30 ночи было зафиксировано 12 вторичных взрывов и детонация в районе цели.
  • Позже несколько СМИ со ссылкой на источники в Силах обороны сообщили, что в Брянской области ВСУ впервые нанесли удар американскими дальнобойными ракетами ATACMS.
  • Еще позже российское Минобороны заявило, что Вооруженные силы Украины якобы атаковали 6 ракетами ATACMS арсенал оружия в городе Карачев, хотя сначала Минобороны РФ и местные власти заявляли об атаке дронов.

ATACMSвойнаРосcияЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

футболПятое поражение подряд в Лиге Европы. Динамо уступило Виктории Пльзень

видео, фотоЖурналисты установили точное место в Беларуси, где россияне пытали украинских пленных

Путин хочет обострить ситуацию так, чтобы Трамп не смог закончить войну – Зеленский

"ДТЭК" раскрыл подробный график отключений света на пятницу для Киева и 2 областей

Зеленский подписал историческое повышение налогов

Пророссийские власти Грузии установили четырехлетний мораторий на переговоры о вступлении в ЕС

Все новости...
В Минобороны РФ утверждают, что ВСУ ударили по России 6 ракетами ATACMS
Зеленский выступил в Европарламенте: Мы должны сделать 2025-й годом мира
Дания уже передала Украине 6 истребителей F-16: поставки идут по плану
Опрос Gallup: Половина украинцев хочет быстрого завершения войны через переговоры
Последние новости
23:39
ОбновленоВ Киеве работала ПВО по беспилотникам: есть повреждения поликлиники и домов
23:33
Израиль и "Хезболла" обменялись обвинениями в нарушении перемирия
23:26
В интернатах еще более 25 тысяч детей. Почему система до сих пор не реформирована
23:06
Норвегия поможет Польше защищать ключевой хаб помощи Украине
23:02
хоккей"Кременчуг" с двузначным счетом деклассировал "Крыжинку" в чемпионате Украины
22:45
Генштаб: Оккупанты активно атакуют на Купянском направлении
22:43
Разговоры о мире с позиции силы: что известно о Ките Келлоге, спецпредставителе Трампа по Украине
22:34
фотоПрезидент Грузии присоединилась к антиправительственной акции протеста
22:28
обновляетсяРоссияне атакуют Украину ударными беспилотниками
22:06
Налоги вырастут уже в ноябре, а не в декабре – Гетманцев
Все новости...
Реклама:
Реклама: