Зеленский об ударе по арсеналу под Брянском: Украина будет использовать дальнобойное оружие
Вторник, 19 ноября 2024, 17:10
Президент Владимир Зеленский не подтвердил, был ли удар по российскому складу боеприпасов под Брянском осуществлен американской ракетой ATACAMS, однако заверил, что Украина имеет дальнобойные возможности, которые будет использовать.
Источник: глава государства во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредриксен, цитирует "Укринформ"
Детали: Журналист попросил подтвердить, действительно ли удар по складу БК под Брянском был нанесен американской ракетой ATACMS.
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Прямая речь Зеленского: "Без лишних деталей. У Украины есть дальнобойные возможности, есть дальнобойные дроны собственного производства, у нас теперь есть дальнобойный "Нептун", и не один. Теперь у нас есть ATACMS. Мы все это будем использовать".
Предыстория:
- 19 ноября стало известно, что в городе Карачев Брянской области РФ в результате атаки раздаются взрывы и бушует пожар на арсенале главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ.
- Генеральный штаб ВСУ утром подтвердил, что Силы обороны поразили арсенал материально-технического обеспечения российских войск в районе города Карачев, не уточняя, каким видом вооружения это было достигнуто. Центр противодействия дезинформации отмечал, что на складе были артиллерийские боеприпасы, включая северокорейские к их системам, КАБы, зенитные ракеты и боеприпасы к РСЗО.
- Сообщалось, что по состоянию на 2.30 ночи было зафиксировано 12 вторичных взрывов и детонация в районе цели.
- Позже несколько СМИ со ссылкой на источники в Силах обороны сообщили, что в Брянской области ВСУ впервые нанесли удар американскими дальнобойными ракетами ATACMS.
- Еще позже российское Минобороны заявило, что Вооруженные силы Украины якобы атаковали 6 ракетами ATACMS арсенал оружия в городе Карачев, хотя сначала Минобороны РФ и местные власти заявляли об атаке дронов.