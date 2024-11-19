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У Міноборони РФ стверджують, що ЗСУ вдарили по Росії 6 ракетами ATACMS

Ірина БалачукВівторок, 19 листопада 2024, 14:16
У Міноборони РФ стверджують, що ЗСУ вдарили по Росії 6 ракетами ATACMS
Запуск ракети ATACMS з пускової установки M270 MLRS. Фото ілюстративне з wikipedia.org

Російське Міноборони заявило, що Збройні сили України нібито атакували арсенал зброї у місті Карачев Брянської області РФ саме ракетами ATACMS. Раніше Міноборони РФ і місцева влада заявляли про атаку дронів.

Джерело: російські пропагандистські видання "РИА Новости" і РБК із посиланням на Міноборони РФ

Деталі: Повідомляється, що ЗСУ нібито випустили "по об'єкту в Брянській області" 6 ракетами ATACMS.

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Міноборони РФ запевняє, що розрахунки ЗРС С-400 і ЗРПК "Панцир" 5 ракет ATACMS збили і 1 пошкодили.

РБК повідомляє, що "фрагменти ракет впали на технічну територію військового об'єкта". І що пожежу, яка виникла, загасили. Жертв, за даними відомства, немає.

Генштаб ЗСУ раніше повідомляв, що Сили оборони атакували склад боєприпасів у Карачеві Брянської області РФ.

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Генштаб не уточнював, яким видом озброєння били по російському складу озброєння, але акцентував, що станом на 2:30 ночі зафіксував 12 вторинних вибухів та детонацію в районі цілі.

Центр протидії дезінформації раніше повідомляв, що на складі були артилерійські боєприпаси, включно з північнокорейськими до їхніх систем, КАБи, зенітні ракети та боєприпаси до РСЗВ.

Чому це важливо: 17 листопада видання The New York Times повідомило, чинний президент США Джо Байден вперше дозволив українським військовим використати далекобійні ракети ATACMS для удару по території Росії.

19 листопада глава Кремля Володимир Путін своїм указом затвердив оновлену ядерну доктрину Росії. Однією з умов застосування ядерної зброї названо "старт балістичних ракет".

Варто зазначити, що про розширення російської доктрини ядерного стримування Путін заявив ще 25 вересня. Тоді глава Кремля сказав, що ядерна відповідь послідує при "достовірній інформації про старт у бік Росії засобів повітряно-космічного нападу". Путін уточнив, що має на увазі "літаки стратегічної і тактичної авіації, крилаті ракети, безпілотники, гіперзвукові та інші літальні апарати". 

Після цього українські безпілотники щонайменше кілька разів атакували Росію. Після одніє з наймасштабніших атак росЗМІ питали прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова, чи відповість Росія ядерною зброєю на ці атаки (зокрема, на тлі розмов про зміну ядерної доктрини Росії).

Пєсков тоді на це відповів, що "не потрібно надмірно апелювати до цього документа". 

Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення Росія багато разів оголошувала різні "червоні лінії", порушення яких нібито призведе до відповіді ядерною зброєю.

"Червоні лінії" в різний час стосувалися танків Леопард, західних ракет, винищувачів F-16 та іншого.

Україна багаторазово переходила ці так звані "червоні лінії" Кремля. Але навіть захід українських військ на територію Росії та утримування під контролем ЗСУ сотні російських населених пунктів не призвели до якоїсь принципово нової реакції Росії у відповідь на такі дії.

Російський правитель Володимир Путін спочатку обрав стратегію не помічати того, що відбувається, а потім намагався всіляко применшити значущість захоплення російських територій українською армією.

Також російська влада і пропагандистські ЗМІ вирішили не помічати українські удари безпілотниками по російських аеродромах і складах боєприпасів – після кожної нової атаки вони пишуть тільки про те, що ППО нібито збила десятки дронів, і ніколи не коментують руйнування або втрати.

Для довідки: Американські ракети ATACMS залежно від модифікації можуть мати дальність від 140 до 300 км.

Росіяракетний удар
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