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Печерский суд постановил взять под стражу Боголюбова

Михаил Ткач, Татьяна ОлейникЧетверг, 21 ноября 2024, 19:29
Печерский суд постановил взять под стражу Боголюбова
фото с сайта: Экономическая правда

Печерский районный суд города Киева постановил арестовать Геннадия Боголюбова, который, по данным источников "Украинской правды", в июне 2024 года выехал из Украины по поддельным документам.

Источник: постановление суда, которое есть в распоряжении "Украинской правды"

Дословно: "Избрать подозреваемому Боголюбову Геннадию Борисовичу, 20.01.1962 года рождения... меру пресечения в виде содержания под стражей".

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"После задержания Боголюбова Геннадия Борисовича, 20.01.1962 года рождения, не позднее чем через 48 часов со времени доставки к месту уголовного производства обеспечить его доставку к следственному судье Печерского районного суда г. Киева для решения вопроса о применении избранной меры пресечения в виде содержания под стражей или его изменение на более мягкую меру пресечения".

 
ФОТО ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНО "УКРАИНСКОЙ ПРАВДЕ"

Детали: Полный текст постановлениия будет объявлен в 11 час. 15 мин. 22.11.2024 года.

Читать больше о выезде Боголюбова из Украины в материале УП "Пассажир в последнем купе. Как олигарх Геннадий Боголюбов выезжал из страны".

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Предыстория:

  • 7 июля "Украинской правде" стало известно, что Геннадий Боголюбов незаконно выехал из Украины по поддельным документам в ночь на 24 июня поездом Киев – Холм. Причиной побега источники УП назвали то, что Бюро экономической безопасности готовит ему подозрение в деле "Приватбанка". 
  • 8 июля УП стало известно, что ГБР расследует незаконный выезд из Украины Боголюбова.
  • Сам бизнесмен утверждает, что пересек границу Украины на выезд на законных основаниях. По словам пресс-службы Боголюбова, бизнесмен имеет все законные основания для пересечения границы: возраст 62 года, 7 детей, 5 из которых – несовершеннолетние.
  • Правоохранители заочно сообщили о подозрении бывшему совладельцу "Приватбанка" Геннадию Боголюбову и пограничнику, который способствовал ему в незаконном пересечении границы 24 июня. По версии ГБР, Боголюбов покинул страну по паспорту другого лица. Это – житель Волынской области, 67-летний Сюмак Николай Куприянович. 
  • 10 июля бывший совладелец "Приватбанка" Геннадий Боголюбов в интервью "Украинской правде" сообщил, что не знает, вернется ли в Украину.

ПриватбанкБоголюбовсуд
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