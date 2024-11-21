Печерский суд постановил взять под стражу Боголюбова
Печерский районный суд города Киева постановил арестовать Геннадия Боголюбова, который, по данным источников "Украинской правды", в июне 2024 года выехал из Украины по поддельным документам.
Источник: постановление суда, которое есть в распоряжении "Украинской правды"
Дословно: "Избрать подозреваемому Боголюбову Геннадию Борисовичу, 20.01.1962 года рождения... меру пресечения в виде содержания под стражей".
"После задержания Боголюбова Геннадия Борисовича, 20.01.1962 года рождения, не позднее чем через 48 часов со времени доставки к месту уголовного производства обеспечить его доставку к следственному судье Печерского районного суда г. Киева для решения вопроса о применении избранной меры пресечения в виде содержания под стражей или его изменение на более мягкую меру пресечения".
Детали: Полный текст постановлениия будет объявлен в 11 час. 15 мин. 22.11.2024 года.
Читать больше о выезде Боголюбова из Украины в материале УП "Пассажир в последнем купе. Как олигарх Геннадий Боголюбов выезжал из страны".
Предыстория:
- 7 июля "Украинской правде" стало известно, что Геннадий Боголюбов незаконно выехал из Украины по поддельным документам в ночь на 24 июня поездом Киев – Холм. Причиной побега источники УП назвали то, что Бюро экономической безопасности готовит ему подозрение в деле "Приватбанка".
- 8 июля УП стало известно, что ГБР расследует незаконный выезд из Украины Боголюбова.
- Сам бизнесмен утверждает, что пересек границу Украины на выезд на законных основаниях. По словам пресс-службы Боголюбова, бизнесмен имеет все законные основания для пересечения границы: возраст 62 года, 7 детей, 5 из которых – несовершеннолетние.
- Правоохранители заочно сообщили о подозрении бывшему совладельцу "Приватбанка" Геннадию Боголюбову и пограничнику, который способствовал ему в незаконном пересечении границы 24 июня. По версии ГБР, Боголюбов покинул страну по паспорту другого лица. Это – житель Волынской области, 67-летний Сюмак Николай Куприянович.
- 10 июля бывший совладелец "Приватбанка" Геннадий Боголюбов в интервью "Украинской правде" сообщил, что не знает, вернется ли в Украину.