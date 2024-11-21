Печерский суд постановил взять под стражу Боголюбова

Печерский районный суд города Киева постановил арестовать Геннадия Боголюбова, который, по данным источников "Украинской правды", в июне 2024 года выехал из Украины по поддельным документам.

Источник: постановление суда, которое есть в распоряжении "Украинской правды"

Дословно: "Избрать подозреваемому Боголюбову Геннадию Борисовичу, 20.01.1962 года рождения... меру пресечения в виде содержания под стражей".

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"После задержания Боголюбова Геннадия Борисовича, 20.01.1962 года рождения, не позднее чем через 48 часов со времени доставки к месту уголовного производства обеспечить его доставку к следственному судье Печерского районного суда г. Киева для решения вопроса о применении избранной меры пресечения в виде содержания под стражей или его изменение на более мягкую меру пресечения".

ФОТО ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНО "УКРАИНСКОЙ ПРАВДЕ"

Детали: Полный текст постановлениия будет объявлен в 11 час. 15 мин. 22.11.2024 года.

Читать больше о выезде Боголюбова из Украины в материале УП "Пассажир в последнем купе. Как олигарх Геннадий Боголюбов выезжал из страны".

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