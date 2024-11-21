У Білому домі заявили, що запуск нової ракети РФ не стримає доставку зброї Україні
На тлі атаки Росії балістичною ракетою середньої дальності "Орєшнік" США заявили, що продовжать виділяти нові пакети зброї Україні і працювати над прискоренням їх доставки.
Джерело: речниця Білого дому Карін Жан-П'єр на брифінгу
Деталі: Під час брифінгу речниця також підтвердила інформацію, що США заздалегідь повідомили Україну і союзників про майбутній запуск Росією ракети середньої дальності, зазначивши, що США не бачать ознак підготовки РФ до застосування ядерної зброї в Україні.
Речниця Білого дому нагадала заяву президента США Джо Байдена на початку цього року про те, що Сполучені Штати надають Україні 100 додаткових ракет для посилення протиповітряної оборони.
Пряма мова: "Багато з цих ракет протиповітряної оборони вже було поставлено, і поставки додаткових ракет ППО в Україну тривають. І тому ми продовжуватимемо це робити, аби переконатися, що вони зміцнюють свої можливості, включаючи протиповітряну оборону, і надати Україні найкращу можливу позицію на полі бою".
Що передувало: