Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Білому домі заявили, що запуск нової ракети РФ не стримає доставку зброї Україні

Тетяна ОлійникЧетвер, 21 листопада 2024, 23:18
У Білому домі заявили, що запуск нової ракети РФ не стримає доставку зброї Україні
Карін Жан-П'єр. фото - Getty images

На тлі атаки Росії балістичною ракетою середньої дальності "Орєшнік" США заявили, що продовжать виділяти нові пакети зброї Україні і працювати над прискоренням їх доставки.

Джерело: речниця Білого дому Карін Жан-П'єр на брифінгу

Деталі: Під час брифінгу речниця також підтвердила інформацію, що США заздалегідь повідомили Україну і союзників про майбутній запуск Росією ракети середньої дальності, зазначивши, що США не бачать ознак підготовки РФ до застосування ядерної зброї в Україні.

Реклама:

Речниця Білого дому нагадала заяву президента США Джо Байдена на початку цього року про те, що Сполучені Штати надають Україні 100 додаткових ракет для посилення протиповітряної оборони.

Пряма мова: "Багато з цих ракет протиповітряної оборони вже було поставлено, і поставки додаткових ракет ППО в Україну тривають. І тому ми продовжуватимемо це робити, аби переконатися, що вони зміцнюють свої можливості, включаючи протиповітряну оборону, і надати Україні найкращу можливу позицію на полі бою".

Що передувало:

РЕКЛАМА:
  • Правитель Росії Володимир Путін заявив, що під час ранкової атаки на Дніпро 21 листопада росіяни застосували ракету середньої дальності "Орєшнік".
  • Він також заявив, що надалі цивільних українців начебто попереджатимуть про застосування ракет середньої дальності.

СШАдопомога Українівійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Києві уламки ракет попадали у двох районах: пошкоджені господарчі будівлі і вантажний автомобіль

В Україні ввели екстрені відключення світла: енергетика під масованим ударом   

Байден готує пакет військової допомоги для України на $725 млн – Reuters

футбол"Шахтар" у меншості на останній хвилині поступився ПСВ у Лізі чемпіонів

відеоЗеленський пообіцяв у четвер затвердити бюджет: каже, всі потреби України гарантовані

фотоТрамп призначив собі спеціального представника з питань України та Росії

Усі новини...
Путін стверджує, що "попереджатиме українців" про застосування ракет "Орєшнік"
Путін заявив, що Росія атакувала Україну ракетою середньої дальності "Орєшнік"
У Пентагоні заявили, що ракета, ударом якої похвалився Путін, створена на основі МБР "Рубеж"
Зеленський: Удар новою ракетою – це серйозне збільшення масштабу війни
Останні новини
10:31
На адресу кандидатів у адміністрацію Трампа надійшли погрози
10:15
Нафта падає на тлі зростання запасів бензину в США та очікування зустрічі ОПЕК+
09:46
Партія влади Грузії поки не вирішила, коли розгляне протестну відмову опозиції від мандатів
09:45
доповнено Росіяни атакували Хмельниччину та Івано-Франківщину: пошкоджені приватні будинки
09:30
Укрзалізниця повідомляє про точкові знеструмлення
09:27
фото, оновленоРакетний удар по Одещині: 3 людини травмовані, пошкоджено будинки, газогін, виникли пожежі
09:15
У ЄС готують скорочення персоналу своїх дипмісій задля економії
09:03
Ракетний удар росіян: на Вінниччині є пошкодження будинків, травмована жінка
08:56
У Києві уламки ракет попадали у двох районах: пошкоджені господарчі будівлі і вантажний автомобіль
08:41
У Румунії пропонують призупинити роботу TikTok через побоювання щодо виборів
Усі новини...
Реклама:
Реклама: