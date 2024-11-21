В Белом доме заявили, что запуск новой ракеты РФ не сдержит доставку оружия Украине
На фоне атаки России баллистической ракетой средней дальности "Орешник" США заявили, что продолжат выделять новые пакеты оружия Украине и работать над ускорением их доставки.
Источник: пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге
Детали: Во время брифинга пресс-секретарь также подтвердила информацию, что США заранее уведомили Украину и союзников о предстоящем запуске Россией ракеты средней дальности, отметив, что США не видят признаков подготовки РФ к применению ядерного оружия в Украине.
Пресс-секретарь Белого дома напомнила заявление президента США Джо Байдена в начале этого года о том, что Соединенные Штаты предоставляют Украине 100 дополнительных ракет для усиления противовоздушной обороны.
Прямая речь: "Многие из этих ракет противовоздушной обороны уже были поставлены, и поставки дополнительных ракет ПВО в Украину продолжаются. И поэтому мы будем продолжать это делать, чтобы убедиться, что они укрепляют свои возможности, включая противовоздушную оборону, и предоставить Украине наилучшую возможную позицию на поле боя".
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