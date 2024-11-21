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В Белом доме заявили, что запуск новой ракеты РФ не сдержит доставку оружия Украине

Татьяна ОлейникЧетверг, 21 ноября 2024, 23:18
В Белом доме заявили, что запуск новой ракеты РФ не сдержит доставку оружия Украине
Карин Жан-Пьер. фото - Getty images

На фоне атаки России баллистической ракетой средней дальности "Орешник" США заявили, что продолжат выделять новые пакеты оружия Украине и работать над ускорением их доставки.

Источник: пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге

Детали: Во время брифинга пресс-секретарь также подтвердила информацию, что США заранее уведомили Украину и союзников о предстоящем запуске Россией ракеты средней дальности, отметив, что США не видят признаков подготовки РФ к применению ядерного оружия в Украине.

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Пресс-секретарь Белого дома напомнила заявление президента США Джо Байдена в начале этого года о том, что Соединенные Штаты предоставляют Украине 100 дополнительных ракет для усиления противовоздушной обороны.

Прямая речь: "Многие из этих ракет противовоздушной обороны уже были поставлены, и поставки дополнительных ракет ПВО в Украину продолжаются. И поэтому мы будем продолжать это делать, чтобы убедиться, что они укрепляют свои возможности, включая противовоздушную оборону, и предоставить Украине наилучшую возможную позицию на поле боя".

Что предшествовало:

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  • Правитель России Владимир Путин заявил, что во время утренней атаки на Днепр 21 ноября россияне применили ракету средней дальности "Орешник".
  • Он также заявил, что в дальнейшем гражданских украинцев якобы будут предупреждать о применении ракет средней дальности.

СШАпомощь Украиневойна
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