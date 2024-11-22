Ізраїль завдав третю серію ударів по об’єктах "Хезболли" в столиці Лівану

Повітряні сили Ізраїлю завдали удару по командних центрах терористичного угруповання "Хезболла" у південному районі Дахія, ключовому оплоті угруповання в столиці Лівану Бейруті.

Джерело: армія оборони Ізраїлю

Деталі: За даними ЦАХАЛу, удари були спрямовані на інфраструктуру терористичного угруповання "Хезболла", яке використовує цивільні райони для розміщення своїх об’єктів. Терористи навмисно створили свої бази у населених пунктах, фактично використовуючи цивільне населення Лівану в якості живого щита.

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В заяві стверджується, що перед нанесенням ударів було вжито численних заходів для зменшення шкоди цивільному населенню. Зокрема, було зібрано розвідувальні дані, проведено повітряне спостереження та завчасно попереджено місцевих жителів про можливу небезпеку.

Дослівно: "Ці удари є частиною зусиль ЦАХАЛу з ліквідації можливостей Хезболли з виробництва і зберігання зброї. ЦАХАЛ продовжуватиме діяти, щоб послабити здатність "Хезболли" здійснювати напади на Ізраїль".

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