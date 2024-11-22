Ізраїль завдав третю серію ударів по об’єктах "Хезболли" в столиці Лівану
Повітряні сили Ізраїлю завдали удару по командних центрах терористичного угруповання "Хезболла" у південному районі Дахія, ключовому оплоті угруповання в столиці Лівану Бейруті.
Джерело: армія оборони Ізраїлю
Деталі: За даними ЦАХАЛу, удари були спрямовані на інфраструктуру терористичного угруповання "Хезболла", яке використовує цивільні райони для розміщення своїх об’єктів. Терористи навмисно створили свої бази у населених пунктах, фактично використовуючи цивільне населення Лівану в якості живого щита.
В заяві стверджується, що перед нанесенням ударів було вжито численних заходів для зменшення шкоди цивільному населенню. Зокрема, було зібрано розвідувальні дані, проведено повітряне спостереження та завчасно попереджено місцевих жителів про можливу небезпеку.
Дослівно: "Ці удари є частиною зусиль ЦАХАЛу з ліквідації можливостей Хезболли з виробництва і зберігання зброї. ЦАХАЛ продовжуватиме діяти, щоб послабити здатність "Хезболли" здійснювати напади на Ізраїль".
Передісторія:
- 1 жовтня 2024 року Війська ЦАХАЛу розпочали операцію "Північні стріли": обмежені, локалізовані і цілеспрямовані рейди проти терористичних об'єктів "Хезболли" в прикордонній зоні на півдні Лівану.
- Армія оборони Ізраїлю 6 жовтня заявила, що завдає ударів по цілях терористичної організації "Хезболла" в ліванській столиці Бейруті.
- 7 жовтня ЦАХАЛ повідомив, що завдав ударів по штаб-квартирі розвідки "Хезболли" в Бейруті. Крім того, ВПС Ізраїлю завдали ударів по складах зброї "Хезболли" в районі Бейрута.
- "Терористична організація "Хезболла" навмисно розмістила свої командні центри і зброю під житловими будинками в самому центрі Бейрута, наражаючи на небезпеку населення в цьому районі", – повідомили в ЦАХАЛ.
- 10 жовтня ЦАХАЛ завдав ракетного удару по столиці Лівану. Удари прийшлися по житлових будинках у двох районах центральної частини міста. Відомо про 22 загиблих та 117 поранених.
- 15 жовтня ЦАХАЛ повідомив, що продовжує "цілеспрямовані оперативні дії" проти терористичної інфраструктури "Хезболли" на півдні Лівану та у Секторі Гази, завдавши понад 230 ударів по різних об'єктах противників.
- 19 листопада Ліван та підтримувана ним терористична організація "Хезболла" погодилися із запропонованим США проектом угоди про припинення вогню з Ізраїлем, висловивши водночас певні зауваження.