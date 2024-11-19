Ліван і "Хезболла" погодилися з пропозицією США про припинення вогню з Ізраїлем – Reuters
Ліван та підтримувана ним терористична організація "Хезболла" погодилися з запропонованим США проектом угоди про припинення вогню з Ізраїлем, висловивши водночас певні зауваження.
Джерело: Reuters з посиланням на помічника спікера ліванського парламенту Алі Хасан Халіля
Деталі: За словами Халіля, Ліван офіційно надіслав свої письмові зауваження до запропонованої угоди про припинення вогню американській посолці в Бейруті Лізі Джонсон.
За його словами, тепер все залежить від реакції Ізраїлю. Чиновник підкреслив, що докладені зусилля з досягнення припинення вогню є найсерйознішими з усіх.
Зауваження Лівану щодо угоди були подані у позитивному ключі. Хоча деталі залишаються невідомими, прем’єр-міністр Лівану Наджиб Мікаті вже готується обговорити угоду з американським емісаром Еймосом Гокстіном, який незабаром відвідає Бейрут.
Передісторія:
- 1 жовтня 2024 року Війська ЦАХАЛу розпочали операцію "Північні стріли": обмежені, локалізовані і цілеспрямовані рейди проти терористичних об'єктів "Хезболли" в прикордонній зоні на півдні Лівану.
- Армія оборони Ізраїлю 6 жовтня заявила, що завдає ударів по цілях терористичної організації "Хезболла" в ліванській столиці Бейруті.
- 7 жовтня ЦАХАЛ повідомив, що завдав ударів по штаб-квартирі розвідки "Хезболли" в Бейруті. Крім того, ВПС Ізраїлю завдали ударів по складах зброї "Хезболли" в районі Бейрута.
- "Терористична організація "Хезболла" навмисно розмістила свої командні центри і зброю під житловими будинками в самому центрі Бейрута, наражаючи на небезпеку населення в цьому районі", – повідомили в ЦАХАЛ.
- 10 жовтня ЦАХАЛ завдав ракетного удару по столиці Лівану. Удари прийшлися по житлових будинках у двох районах центральної частини міста. Відомо про 22 загиблих та 117 поранених.
- 15 жовтня ЦАХАЛ повідомив, що продовжує "цілеспрямовані оперативні дії" проти терористичної інфраструктури "Хезболли" на півдні Лівану та у Секторі Гази, завдавши понад 230 ударів по різних об'єктах противників.
- Вранці 19 жовтня безпілотник "Хезболли" атакував приватний будинок прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу. ЦАХАЛ заявив, що цей безпілотник був одним з трьох, запущених з території Лівану, і що два інших були збиті.
- 18 листопада ліванське терористичне угруповання "Хезболла" здійснило ракетний обстріл Ізраїлю. Уламки ракети впали на передмістя Тель-Авіва, поранивши п’ятьох цивільних.