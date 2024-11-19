Ліван і "Хезболла" погодилися з пропозицією США про припинення вогню з Ізраїлем – Reuters

Ліван та підтримувана ним терористична організація "Хезболла" погодилися з запропонованим США проектом угоди про припинення вогню з Ізраїлем, висловивши водночас певні зауваження.

Джерело: Reuters з посиланням на помічника спікера ліванського парламенту Алі Хасан Халіля

Деталі: За словами Халіля, Ліван офіційно надіслав свої письмові зауваження до запропонованої угоди про припинення вогню американській посолці в Бейруті Лізі Джонсон.

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За його словами, тепер все залежить від реакції Ізраїлю. Чиновник підкреслив, що докладені зусилля з досягнення припинення вогню є найсерйознішими з усіх.

Зауваження Лівану щодо угоди були подані у позитивному ключі. Хоча деталі залишаються невідомими, прем’єр-міністр Лівану Наджиб Мікаті вже готується обговорити угоду з американським емісаром Еймосом Гокстіном, який незабаром відвідає Бейрут.

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