Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Ліван і "Хезболла" погодилися з пропозицією США про припинення вогню з Ізраїлем – Reuters

Іван Д'яконовВівторок, 19 листопада 2024, 06:40
Ліван і Хезболла погодилися з пропозицією США про припинення вогню з Ізраїлем – Reuters
Алі Хасан Халіль. Фото: соцмережі

Ліван та підтримувана ним терористична організація "Хезболла" погодилися з запропонованим США проектом угоди про припинення вогню з Ізраїлем, висловивши водночас певні зауваження.

Джерело: Reuters з посиланням на помічника спікера ліванського парламенту Алі Хасан Халіля

Деталі: За словами Халіля, Ліван офіційно надіслав свої письмові зауваження до запропонованої угоди про припинення вогню американській посолці в Бейруті Лізі Джонсон. 

Реклама:

За його словами, тепер все залежить від реакції Ізраїлю. Чиновник підкреслив, що докладені зусилля з досягнення припинення вогню є найсерйознішими з усіх.

Зауваження Лівану щодо угоди були подані у позитивному ключі. Хоча деталі залишаються невідомими, прем’єр-міністр Лівану Наджиб Мікаті вже готується обговорити угоду з американським емісаром Еймосом Гокстіном, який незабаром відвідає Бейрут.

Передісторія:

РЕКЛАМА:
  • 1 жовтня 2024 року Війська ЦАХАЛу розпочали операцію "Північні стріли": обмежені, локалізовані і цілеспрямовані рейди проти терористичних об'єктів "Хезболли" в прикордонній зоні на півдні Лівану.
  • Армія оборони Ізраїлю 6 жовтня заявила, що завдає ударів по цілях терористичної організації "Хезболла" в ліванській столиці Бейруті.
  • 7 жовтня ЦАХАЛ повідомив, що завдав ударів по штаб-квартирі розвідки "Хезболли" в Бейруті. Крім того, ВПС Ізраїлю завдали ударів по складах зброї "Хезболли" в районі Бейрута.
  • "Терористична організація "Хезболла" навмисно розмістила свої командні центри і зброю під житловими будинками в самому центрі Бейрута, наражаючи на небезпеку населення в цьому районі", – повідомили в ЦАХАЛ.
  • 10 жовтня ЦАХАЛ завдав ракетного удару по столиці Лівану. Удари прийшлися по житлових будинках у двох районах центральної частини міста. Відомо про 22 загиблих та 117 поранених. 
  • 15 жовтня ЦАХАЛ повідомив, що продовжує "цілеспрямовані оперативні дії" проти терористичної інфраструктури "Хезболли" на півдні Лівану та у Секторі Гази, завдавши понад 230 ударів по різних об'єктах противників.
  • Вранці 19 жовтня безпілотник "Хезболли" атакував приватний будинок прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу. ЦАХАЛ заявив, що цей безпілотник був одним з трьох, запущених з території Лівану, і що два інших були збиті.
  • 18 листопада ліванське терористичне угруповання "Хезболла" здійснило ракетний обстріл Ізраїлю. Уламки ракети впали на передмістя Тель-Авіва, поранивши п’ятьох цивільних.

ЛіванІзраїльвійнатероризм
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

За отруєнням Ющенка стоїть Росія – розвідка США

До "розстрільних списків" РФ мали увійти вчителі, журналісти, священники – Буданов

Канада запевнила, що "дотримається своїх зобов’язань" щодо арешту Нетаньягу

Електропотяг зійшов з рейок через падіння каміння на Закарпатті

Трамп розглядає Річарда Гренелла на посаду спецпосланця з питань України – Reuters

ISW: Росія розхвалює нову ракету "Орєшнік", але експерти сумніваються в її іноваційності

Усі новини...
Ліван
"Хезболла" завдала удару по передмістю Тель-Авіва: пʼятеро людей поранені
У Лівані 8 австрійських миротворців ООН поранені внаслідок ракетного удару
У Лондоні Блінкен зустрінеться з лідерами трьох близькосхідних країн
Останні новини
14:51
Уряд Молдови "шукає рішення" для грошових переказів своїм громадянам у Росії
14:30
У Польщі анонсували початок президентської кампанії 8 січня
14:12
За отруєнням Ющенка стоїть Росія – розвідка США
13:59
БоксНе хотів йому нашкодити: Усик прокоментував перший бій проти Ф'юрі
13:38
Чиновники США зустрілися з телекомунікаційниками через загрозу хакерства з боку КНР
13:25
У ЄС вшановують пам’ять жертв Голодомору 1932-1933 років
13:03
До "розстрільних списків" РФ мали увійти вчителі, журналісти, священники – Буданов
12:50
фотоДопомогли дрони та Google Earth: вчені виявили канали, які 4000 років тому побудували попереднки мая
12:34
Литва профінансує виробництво далекобійних дронів, зокрема й "Паляницю"
12:16
Уряд змінив порядок бронювання від мобілізації
Усі новини...
Реклама:
Реклама: