Израиль нанес третью серию ударов по объектам «Хезболлы» в столице Ливана
Воздушные силы Израиля нанесли удар по командным центрам террористической группировки "Хезболла" в южном районе Дахия, ключевом оплоте группировки в столице Ливана Бейруте.
Источник: армия обороны Израиля
Детали: По данным ЦАХАЛа, удары были направлены на инфраструктуру террористической группировки "Хезболла", которая использует гражданские районы для размещения своих объектов. Террористы намеренно создали свои базы в населённых пунктах, фактически используя гражданское население Ливана в качестве живого щита.
В заявлении утверждается, что перед нанесением ударов были приняты многочисленные меры для уменьшения ущерба гражданскому населению. В частности, были собраны разведывательные данные, проведено воздушное наблюдение и заблаговременно предупреждены местные жители о возможной опасности.
Дословно: "Эти удары являются частью усилий ЦАХАЛа по ликвидации возможностей Хезболлы по производству и хранению оружия. ЦАХАЛ будет продолжать действовать, чтобы ослабить способность "Хезболлы" совершать нападения на Израиль".
Предыстория:
- 1 октября 2024 года Войска ЦАХАЛа начали операцию "Северные стрелы": ограниченные, локализованные и целенаправленные рейды против террористических объектов "Хезболлы" в приграничной зоне на юге Ливана.
- Армия обороны Израиля 6 октября заявила, что наносит удары по целям террористической организации "Хезболла" в ливанской столице Бейруте.
- 7 октября ЦАХАЛ сообщил, что нанес удары по штаб-квартире разведки "Хезболлы" в Бейруте. Кроме того, ВВС Израиля нанесли удары по складам оружия "Хезболлы" в районе Бейрута.
- "Террористическая организация "Хезболла" намеренно разместила свои командные центры и оружие под жилыми домами в самом центре Бейрута, подвергая опасности население в этом районе", – сообщили в ЦАХАЛ.
- 10 октября ЦАХАЛ нанес ракетный удар по столице Ливана. Удары пришлись по жилым домам в двух районах центральной части города. Известно о 22 погибших и 117 раненых.
- 15 октября ЦАХАЛ сообщил, что продолжает "целенаправленные оперативные действия" против террористической инфраструктуры "Хезболлы" на юге Ливана и в Секторе Газа, нанеся более 230 ударов по различным объектам противников.
- 19 ноября Ливан и поддерживаемая им террористическая организация "Хезболла" согласились с предложенным США проектом соглашения о прекращении огня с Израилем, высказав в то же время определенные замечания.