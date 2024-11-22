Израиль нанес третью серию ударов по объектам «Хезболлы» в столице Ливана

Воздушные силы Израиля нанесли удар по командным центрам террористической группировки "Хезболла" в южном районе Дахия, ключевом оплоте группировки в столице Ливана Бейруте.

Источник: армия обороны Израиля

Детали: По данным ЦАХАЛа, удары были направлены на инфраструктуру террористической группировки "Хезболла", которая использует гражданские районы для размещения своих объектов. Террористы намеренно создали свои базы в населённых пунктах, фактически используя гражданское население Ливана в качестве живого щита.

Реклама:

В заявлении утверждается, что перед нанесением ударов были приняты многочисленные меры для уменьшения ущерба гражданскому населению. В частности, были собраны разведывательные данные, проведено воздушное наблюдение и заблаговременно предупреждены местные жители о возможной опасности.

Дословно: "Эти удары являются частью усилий ЦАХАЛа по ликвидации возможностей Хезболлы по производству и хранению оружия. ЦАХАЛ будет продолжать действовать, чтобы ослабить способность "Хезболлы" совершать нападения на Израиль".

Предыстория:

РЕКЛАМА: