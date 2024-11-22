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Израиль нанес третью серию ударов по объектам «Хезболлы» в столице Ливана

Иван ДьяконовПятница, 22 ноября 2024, 01:45
Израиль нанес третью серию ударов по объектам «Хезболлы» в столице Ливана
Террористы группировки "Хезболла" в Бейруте. Фото: Getty Images

Воздушные силы Израиля нанесли удар по командным центрам террористической группировки "Хезболла" в южном районе Дахия, ключевом оплоте группировки в столице Ливана Бейруте.

Источник: армия обороны Израиля

Детали: По данным ЦАХАЛа, удары были направлены на инфраструктуру террористической группировки "Хезболла", которая использует гражданские районы для размещения своих объектов. Террористы намеренно создали свои базы в населённых пунктах, фактически используя гражданское население Ливана в качестве живого щита.

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В заявлении утверждается, что перед нанесением ударов были приняты многочисленные меры для уменьшения ущерба гражданскому населению. В частности, были собраны разведывательные данные, проведено воздушное наблюдение и заблаговременно предупреждены местные жители о возможной опасности.

Дословно: "Эти удары являются частью усилий ЦАХАЛа по ликвидации возможностей Хезболлы по производству и хранению оружия. ЦАХАЛ будет продолжать действовать, чтобы ослабить способность "Хезболлы" совершать нападения на Израиль".

Предыстория:

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  • 1 октября 2024 года Войска ЦАХАЛа начали операцию "Северные стрелы": ограниченные, локализованные и целенаправленные рейды против террористических объектов "Хезболлы" в приграничной зоне на юге Ливана.
  • Армия обороны Израиля 6 октября заявила, что наносит удары по целям террористической организации "Хезболла" в ливанской столице Бейруте.
  • 7 октября ЦАХАЛ сообщил, что нанес удары по штаб-квартире разведки "Хезболлы" в Бейруте. Кроме того, ВВС Израиля нанесли удары по складам оружия "Хезболлы" в районе Бейрута.
  • "Террористическая организация "Хезболла" намеренно разместила свои командные центры и оружие под жилыми домами в самом центре Бейрута, подвергая опасности население в этом районе", – сообщили в ЦАХАЛ.
  • 10 октября ЦАХАЛ нанес ракетный удар по столице Ливана. Удары пришлись по жилым домам в двух районах центральной части города. Известно о 22 погибших и 117 раненых.
  • 15 октября ЦАХАЛ сообщил, что продолжает "целенаправленные оперативные действия" против террористической инфраструктуры "Хезболлы" на юге Ливана и в Секторе Газа, нанеся более 230 ударов по различным объектам противников.
  • 19 ноября Ливан и поддерживаемая им террористическая организация "Хезболла" согласились с предложенным США проектом соглашения о прекращении огня с Израилем, высказав в то же время определенные замечания.

ИзраильЛиванвойнатерроризм
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