Financial Times: Росія все ж атакувала Україну ракетою РС-26 "Рубеж"

Видання Financial Times з посиланням на неназваного українського військового чиновника написало, що Росія 21 листопада завдала удару по Дніпру міжконтитентальною балістичною ракетою РС-26 "Рубеж".

Джерело: публікація Financial Times

Дослівно: "Російський (правитель) заявив, що ракета "Орєшнік" була використана для ураження заводу в Дніпрі, який раніше був надсекретним ракетобудівним об'єктом Радянського Союзу.

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Однак високопоставлений український військовий чиновник сказав Financial Times, що це була ракета РС-26 "Рубеж", яка має радіус дії до 6000 км".

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