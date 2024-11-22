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Financial Times: Росія все ж атакувала Україну ракетою РС-26 "Рубеж"

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 22 листопада 2024, 11:30
Financial Times: Росія все ж атакувала Україну ракетою РС-26 Рубеж
Фото: Getty Images

Видання Financial Times з посиланням на неназваного українського військового чиновника написало, що Росія 21 листопада завдала удару по Дніпру міжконтитентальною балістичною ракетою РС-26 "Рубеж".

Джерело: публікація Financial Times

Дослівно: "Російський (правитель) заявив, що ракета "Орєшнік" була використана для ураження заводу в Дніпрі, який раніше був надсекретним ракетобудівним об'єктом Радянського Союзу.

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Однак високопоставлений український військовий чиновник сказав Financial Times, що це була ракета РС-26 "Рубеж", яка має радіус дії до 6000 км".

Знати більше: Російський удар по Україні міжконтинентальною балістичною ракетою РС-26 "Рубеж". Що про неї відомо

Передісторія:

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  • За даними Повітряних сил, під час останньої ракетної атаки на місто Дніпро РФ застосувала міжконтинентальну балістичну ракету. Джерела "УП" повідомили, що це могла бути ракета "Рубеж", яка є потенційним носієм ядерного заряду.
  • Але два західні посадовці сказали агентству Reuters, що попередні дані не підтверджують застосування Росією МБР.
  • Господар Кремля Володимир Путін у зверненні в четвер фактично підтвердив дані США, заявивши, що під час ранкової атаки на Дніпро 21 листопада росіяни застосували ракету середньої дальності "Орєшнік".
  • Сполучені Штати офіційно підтвердили, що Росія вдарила по Дніпру вранці 21 листопада балістичною ракетою, яка була створена на основі міжконтинентальної балістичної ракети РС-26 "Рубеж".

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