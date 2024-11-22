Financial Times: Россия все же атаковала Украину ракетой РС-26 "Рубеж"

Издание Financial Times со ссылкой на неназванного украинского военного чиновника написало, что Россия 21 ноября нанесла удар по Днепру межконтитентальной баллистической ракетой РС-26 "Рубеж".

Источник: публикация Financial Times

Дословно: "Российский (правитель) заявил, что ракета „Орешник" была использована для поражения завода в Днепре, который ранее был сверхсекретным ракетостроительным объектом Советского Союза.

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Однако высокопоставленный украинский военный чиновник сказал Financial Times, что это была ракета РС-26 "Рубеж", которая имеет радиус действия до 6000 км".

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