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Financial Times: Россия все же атаковала Украину ракетой РС-26 "Рубеж"

Станислав ПогориловПятница, 22 ноября 2024, 11:30
Financial Times: Россия все же атаковала Украину ракетой РС-26 Рубеж
Фото: Getty Images

Издание Financial Times со ссылкой на неназванного украинского военного чиновника написало, что Россия 21 ноября нанесла удар по Днепру межконтитентальной баллистической ракетой РС-26 "Рубеж".

Источник: публикация Financial Times

Дословно: "Российский (правитель) заявил, что ракета „Орешник" была использована для поражения завода в Днепре, который ранее был сверхсекретным ракетостроительным объектом Советского Союза.

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Однако высокопоставленный украинский военный чиновник сказал Financial Times, что это была ракета РС-26 "Рубеж", которая имеет радиус действия до 6000 км".

Знать больше: Российский удар по Украине межконтинентальной баллистической ракетой РС-26 "Рубеж". Что о ней известно

Предыстория:

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  • По данным Воздушных сил, во время последней ракетной атаки на город Днепр РФ применила межконтинентальную баллистическую ракету. Источники "УП" сообщили, что это могла быть ракета "Рубеж", которая является потенциальным носителем ядерного заряда.
  • Но два западных чиновника сказали агентству Reuters, что предварительные данные не подтверждают применение Россией МБР.
  • Хозяин Кремля Владимир Путин в обращении в четверг фактически подтвердил данные США, заявив, что во время утренней атаки на Днепр 21 ноября россияне применили ракету средней дальности "Орешник".
  • Соединенные Штаты официально подтвердили, что Россия ударила по Днепру утром 21 ноября баллистической ракетой, которая была создана на основе межконтинентальной баллистической ракеты РС-26 "Рубеж".

ракетный ударРосcияоружиеУкраина
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