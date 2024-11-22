Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Китай після російського удару новою ракетою і погроз Путіна закликав "усіх" до стриманості

Ірина БалачукП'ятниця, 22 листопада 2024, 13:09
Китай після російського удару новою ракетою і погроз Путіна закликав усіх до стриманості
Фото з pixabay.com

Китай після удару Росії по Дніпру новою балістичною ракетою та погроз глави Кремля Володимира Путіна західним країнам застосовувати зброю проти них закликав "усі сторони" зберігати спокій і стриманість.

Джерело: Укрінформ з посилання на заяву речника МЗС КНР Ліня Цзяня на брифінгу

Пряма мова Ліня: "В обставинах, що складаються, всім сторонам слід зберігати спокій і стриманість, докладати зусиль для охолодження ситуації шляхом діалогу та консультацій і створювати умови для політичного врегулювання "кризи" (так у Китаї називають загарбницьку війну РФ проти України – ред.), щоб якнайшвидше домогтися припинення вогню".

Реклама:

Деталі: Речник МЗС також наголосив, що позиція Китаю в українському питанні полягає в тому, щоб сприяти врегулюванню політичними засобами та запобігати подальшій ескалації.

Передісторія:

КитайРосіяПутінракетний удар
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Оновлено від 23:39, фотоУ Києві працювала ППО: є пошкодження поліклініки та будинків, одна людина постраждала

футболП'ята поспіль поразка у Лізі Європи. Динамо поступилося Вікторії Пльзень

відео, фотоЖурналісти встановили точне місце в Білорусі, де росіяни катували українських полонених

"ДТЕК" розкрив детальний графік відключень світла на п'ятницю для Києва та 2 областей

Зеленський підписав історичне підвищення податків

Проросійська влада Грузії встановила чотирирічний мораторій на переговори про вступ у ЄС

Усі новини...
Китай
Китайські банки блокують рахунки компаній РФ через підсанкційні адреси
Байден на зустрічі з лідером Китаю засудив підтримку оборонно-промислової бази Росії
ЗМІ: ЄС може ввести санкції проти Китаю через підтримку Росії у війні
Останні новини
03:24
Байден засудив масовану атаку Росії на Україну
03:04
оновлюєтьсяРосіяни атакують Україну ударними безпілотниками
02:14
фото, відеоУ Ростовській області РФ після атаки дронів горить нафтобаза – соцмережі
02:01
БоксКличко хотів повернутися на ринг поєдинком з Дюбуа – ЗМІ
01:24
відеоУ Тбілісі поліція розігнала акцію протесту, учасників затримують
01:00
футбол"Челсі" з голом Мудрика обіграв "Гайденгайм": результати Ліги конференцій
00:18
Оновлено від 23:39, фотоУ Києві працювала ППО: є пошкодження поліклініки та будинків, одна людина постраждала
23:59
футболПеремога та нічия, але без змін: Україна залишилася на 25-му місці у рейтингу ФІФА
23:59
"Фестиваль відчаю". Що показують на найбільшому фестивалі кінодокументалістики у світі
23:48
Новини економіки 28 листопада: Масований обстріл енергетики та підпис історичного підвищення податків
Усі новини...
Реклама:
Реклама: