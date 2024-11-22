Китай після російського удару новою ракетою і погроз Путіна закликав "усіх" до стриманості

Китай після удару Росії по Дніпру новою балістичною ракетою та погроз глави Кремля Володимира Путіна західним країнам застосовувати зброю проти них закликав "усі сторони" зберігати спокій і стриманість.

Джерело: Укрінформ з посилання на заяву речника МЗС КНР Ліня Цзяня на брифінгу

Пряма мова Ліня: "В обставинах, що складаються, всім сторонам слід зберігати спокій і стриманість, докладати зусиль для охолодження ситуації шляхом діалогу та консультацій і створювати умови для політичного врегулювання "кризи" (так у Китаї називають загарбницьку війну РФ проти України – ред.), щоб якнайшвидше домогтися припинення вогню".

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Деталі: Речник МЗС також наголосив, що позиція Китаю в українському питанні полягає в тому, щоб сприяти врегулюванню політичними засобами та запобігати подальшій ескалації.

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