Китай після російського удару новою ракетою і погроз Путіна закликав "усіх" до стриманості
Китай після удару Росії по Дніпру новою балістичною ракетою та погроз глави Кремля Володимира Путіна західним країнам застосовувати зброю проти них закликав "усі сторони" зберігати спокій і стриманість.
Джерело: Укрінформ з посилання на заяву речника МЗС КНР Ліня Цзяня на брифінгу
Пряма мова Ліня: "В обставинах, що складаються, всім сторонам слід зберігати спокій і стриманість, докладати зусиль для охолодження ситуації шляхом діалогу та консультацій і створювати умови для політичного врегулювання "кризи" (так у Китаї називають загарбницьку війну РФ проти України – ред.), щоб якнайшвидше домогтися припинення вогню".
Деталі: Речник МЗС також наголосив, що позиція Китаю в українському питанні полягає в тому, щоб сприяти врегулюванню політичними засобами та запобігати подальшій ескалації.
Передісторія:
- 21 листопада російські окупанти атакували Дніпро – пошкодили промислове підприємство, реабілітаційний центр, житлові будинки та гаражі; внаслідок удару постраждали 2 людини.
- Повітряні сили повідомили, що під час цієї атаки російські окупанти вперше вдарили міжконтитентальною балістичною ракетою.
- Путін заявив, що Росія завдала удару начебто по об'єкту оборонно-промислового комплексу в Дніпрі балістичною ракетою в без'ядерному гіперзвуковому оснащенні "Орєшнік".
- Також Путін заявив, що може атакувати країни, які дозволили бити своєю зброєю по Росії.