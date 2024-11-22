Китай после российского удара новой ракетой и угроз Путина призвал "всех" к сдержанности
Китай после удара России по Днепру новой баллистической ракетой и угроз главы Кремля Владимира Путина западным странам применять оружие против них призвал "все стороны" сохранять спокойствие и сдержанность.
Источник: Укринформ со ссылкой на заявление спикера МИД КНР Линя Цзяня на брифинге
Прямая речь Линя: "В сложившихся обстоятельствах всем сторонам следует сохранять спокойствие и сдержанность, прилагать усилия для охлаждения ситуации путем диалога и консультаций и создавать условия для политического урегулирования "кризиса" (так в Китае называют захватническую войну РФ против Украины – ред.), чтобы как можно быстрее добиться прекращения огня".
Детали: Представитель МИД также отметил, что позиция Китая в украинском вопросе заключается в том, чтобы способствовать урегулированию политическими средствами и предотвращать дальнейшую эскалацию.
Предыстория:
- 21 ноября российские оккупанты атаковали Днепр – повредили промышленное предприятие, реабилитационный центр, жилые дома и гаражи; в результате удара пострадали 2 человека.
- Воздушные силы сообщили, что во время этой атаки российские оккупанты впервые ударили межконтитентальной баллистической ракетой.
- Путин заявил, что Россия нанесла удар якобы по объекту оборонно-промышленного комплекса в Днепре баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении "Орешник".
- Также Путин заявил, что может атаковать страны, которые разрешили бить своим оружием по России.