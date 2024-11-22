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Китай после российского удара новой ракетой и угроз Путина призвал "всех" к сдержанности 

Ирина БалачукПятница, 22 ноября 2024, 13:09
Китай после российского удара новой ракетой и угроз Путина призвал всех к сдержанности 
Фото с pixabay.com

Китай после удара России по Днепру новой баллистической ракетой и угроз главы Кремля Владимира Путина западным странам применять оружие против них призвал "все стороны" сохранять спокойствие и сдержанность.

Источник: Укринформ со ссылкой на заявление спикера МИД КНР Линя Цзяня на брифинге

Прямая речь Линя: "В сложившихся обстоятельствах всем сторонам следует сохранять спокойствие и сдержанность, прилагать усилия для охлаждения ситуации путем диалога и консультаций и создавать условия для политического урегулирования "кризиса" (так в Китае называют захватническую войну РФ против Украины – ред.), чтобы как можно быстрее добиться прекращения огня".

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Детали: Представитель МИД также отметил, что позиция Китая в украинском вопросе заключается в том, чтобы способствовать урегулированию политическими средствами и предотвращать дальнейшую эскалацию.

Предыстория:

КитайРосcияПутинракетный удар
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