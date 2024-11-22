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Путін похвалився "Орєшніком" і заявив, що "випробування" продовжаться

Альона Мазуренко П'ятниця, 22 листопада 2024, 19:02
Путін похвалився Орєшніком і заявив, що випробування продовжаться
фото: РИА Новости

Російський правитель Володимир Путін заявив про "успішне випробування" ракети середньої дальності "Орєшнік". За його словами, РФ має ще кілька подібних систем і випробування будуть продовжуватися.

Джерело: прокремлівське видання "РИА Новости"

Пряма мова: "Система зброї, яку було вчора випробувано, є ще одним надійним гарантом територіальної цілісності та суверенітету Росії. Такої зброї, як ми знаємо, ні в кого у світі поки що немає. Так, рано чи пізно вона з'явиться і в інших провідних країнах.

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Ми знаємо, які розробки там ведуться. Але це буде завтра, або через рік, або через два, а у нас ця система є сьогодні, і це важливо".

Деталі: У п'ятницю ввечері Путін зібрав нараду з керівництвом Міноборони РФ, ВПК і розробниками ракетних озброєнь Росії.

Путін заявив, що випробування комплексу "Орєшнік" пройшли успішно і що в Росії є запас цих систем.

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Також правитель РФ сказав, що окупанти будуть продовжувати випробування "Орєшніка".

За його словами, "Орєшнік" не є модернізацією старих радянських систем, а "це результат роботи фахівців із нової Росії".

Путін заявив, що система "Орєшнік" при масованому застосуванні "буде порівнянна зі зброєю стратегічного призначення" і що протидії цій зброї наразі не існує.

Також, за словами правителя РФ, у Росії кілька систем, подібних до "Орєшніка", які проходять випробування.

На цій нараді окупанти заявили, що "Орєшнік" може вражати цілі по всій Європі і запропонували прийняти комплекс на озброєння армії РФ. Путін погодився.

Передісторія:

  • За даними Повітряних сил, під час ракетної атаки на місто Дніпро 21 листопада РФ застосувала міжконтинентальну балістичну ракету. Джерела "УП" повідомили, що це могла бути ракета "Рубеж", яка є потенційним носієм ядерного заряду.
  • Два західні посадовці сказали агентству Reuters, що попередні дані не підтверджують застосування Росією МБР.
  • Господар Кремля Володимир Путін у зверненні 21 листопада фактично підтвердив дані США, заявивши, що під час ранкової атаки на Дніпро росіяни застосували ракету середньої дальності "Орєшнік".
  • Сполучені Штати офіційно підтвердили, що Росія вдарила по Дніпру вранці 21 листопада балістичною ракетою, яка була створена на основі міжконтинентальної балістичної ракети РС-26 "Рубеж".
  • За даними Головного управління розвідки Міноборони, 21 листопада держава-агресор Росія завдала удару по території України, застосувавши балістичну ракету ймовірно зі складу ракетного комплексу "Кедр".

Путінракетний ударвійнаРосія
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