Путін похвалився "Орєшніком" і заявив, що "випробування" продовжаться

Російський правитель Володимир Путін заявив про "успішне випробування" ракети середньої дальності "Орєшнік". За його словами, РФ має ще кілька подібних систем і випробування будуть продовжуватися.

Джерело: прокремлівське видання "РИА Новости"

Пряма мова: "Система зброї, яку було вчора випробувано, є ще одним надійним гарантом територіальної цілісності та суверенітету Росії. Такої зброї, як ми знаємо, ні в кого у світі поки що немає. Так, рано чи пізно вона з'явиться і в інших провідних країнах.

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Ми знаємо, які розробки там ведуться. Але це буде завтра, або через рік, або через два, а у нас ця система є сьогодні, і це важливо".

Деталі: У п'ятницю ввечері Путін зібрав нараду з керівництвом Міноборони РФ, ВПК і розробниками ракетних озброєнь Росії.

Путін заявив, що випробування комплексу "Орєшнік" пройшли успішно і що в Росії є запас цих систем.

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Також правитель РФ сказав, що окупанти будуть продовжувати випробування "Орєшніка".

За його словами, "Орєшнік" не є модернізацією старих радянських систем, а "це результат роботи фахівців із нової Росії".

Путін заявив, що система "Орєшнік" при масованому застосуванні "буде порівнянна зі зброєю стратегічного призначення" і що протидії цій зброї наразі не існує.

Також, за словами правителя РФ, у Росії кілька систем, подібних до "Орєшніка", які проходять випробування.

На цій нараді окупанти заявили, що "Орєшнік" може вражати цілі по всій Європі і запропонували прийняти комплекс на озброєння армії РФ. Путін погодився.

Передісторія: