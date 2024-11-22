Путин похвастался "Орешником" и заявил, что "испытания" продолжатся
Российский правитель Владимир Путин заявил об "успешном испытании" ракеты средней дальности "Орешник". По его словам, РФ имеет еще несколько подобных систем и испытания будут продолжаться.
Источник: прокремлевское издание "РИА Новости"
Прямая речь: "Система оружия, которая была вчера испытана, является еще одним надежным гарантом территориальной целостности и суверенитета России. Такого оружия, как мы знаем, ни у кого в мире пока нет. Да, рано или поздно оно появится и в других ведущих странах.
Мы знаем, какие разработки там ведутся. Но это будет завтра, или через год, или через два, а у нас эта система есть сегодня, и это важно".
Детали: В пятницу вечером Путин собрал совещание с руководством Минобороны РФ, ВПК и разработчиками ракетных вооружений России.
Путин заявил, что испытания комплекса "Орешник" прошли успешно и что в России есть запас этих систем.
Также правитель РФ сказал, что оккупанты будут продолжать испытания "Орешника".
По его словам, "Орешник" не является модернизацией старых советских систем, а "это результат работы специалистов из новой России".
Путин заявил, что система "Орешник" при массированном применении "будет сопоставима с оружием стратегического назначения" и что противодействия этому оружию пока не существует.
Также, по словам правителя РФ, у России несколько систем, подобных "Орешнику", которые проходят испытания.
На этом совещании оккупанты заявили, что "Орешник" может поражать цели по всей Европе и предложили принять комплекс на вооружение армии РФ. Путин согласился.
Предыстория:
- По данным Воздушных сил, во время ракетной атаки на город Днепр 21 ноября РФ применила межконтинентальную баллистическую ракету. Источники "УП" сообщили, что это могла быть ракета "Рубеж", которая является потенциальным носителем ядерного заряда.
- Два западных чиновника сказали агентству Reuters, что предварительные данные не подтверждают применение Россией МБР.
- Хозяин Кремля Владимир Путин в обращении фактически подтвердил данные США, заявив, что во время утренней атаки на Днепр 21 ноября россияне применили ракету средней дальности "Орешник".
- Соединенные Штаты официально подтвердили, что Россия ударила по Днепру утром 21 ноября баллистической ракетой, которая была создана на основе межконтинентальной баллистической ракеты РС-26 "Рубеж".
- По данным Главного управления разведки Минобороны, 21 ноября государство-агрессор Россия нанесла удар по территории Украины, применив баллистическую ракету вероятно из состава ракетного комплекса "Кедр".