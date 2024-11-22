Путин похвастался "Орешником" и заявил, что "испытания" продолжатся

Российский правитель Владимир Путин заявил об "успешном испытании" ракеты средней дальности "Орешник". По его словам, РФ имеет еще несколько подобных систем и испытания будут продолжаться.

Источник: прокремлевское издание "РИА Новости"

Прямая речь: "Система оружия, которая была вчера испытана, является еще одним надежным гарантом территориальной целостности и суверенитета России. Такого оружия, как мы знаем, ни у кого в мире пока нет. Да, рано или поздно оно появится и в других ведущих странах.

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Мы знаем, какие разработки там ведутся. Но это будет завтра, или через год, или через два, а у нас эта система есть сегодня, и это важно".

Детали: В пятницу вечером Путин собрал совещание с руководством Минобороны РФ, ВПК и разработчиками ракетных вооружений России.

Путин заявил, что испытания комплекса "Орешник" прошли успешно и что в России есть запас этих систем.

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Также правитель РФ сказал, что оккупанты будут продолжать испытания "Орешника".

По его словам, "Орешник" не является модернизацией старых советских систем, а "это результат работы специалистов из новой России".

Путин заявил, что система "Орешник" при массированном применении "будет сопоставима с оружием стратегического назначения" и что противодействия этому оружию пока не существует.

Также, по словам правителя РФ, у России несколько систем, подобных "Орешнику", которые проходят испытания.

На этом совещании оккупанты заявили, что "Орешник" может поражать цели по всей Европе и предложили принять комплекс на вооружение армии РФ. Путин согласился.

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