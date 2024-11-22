Президент про скасування засідання ВР: Дані розвідки не варто сприймати як вихідний
Президент України Володимир Зеленський відреагував на скасування засідання Верховної Ради 22 листопада через ймовірний удар по урядовому кварталу та закликав сприймати інформацію від розвідок не як дозвіл на вихідний.
Джерело: звернення Зеленського
Пряма мова: "Сьогодні вже 1003-й день цієї війни. Всі протоколи безпеки зараз такі самі, як і раніше. Якщо лунає сигнал повітряної тривоги, треба реагувати, берегти себе та йти в укриття. Хоч би якою була російська ракетна загроза, її не можна ігнорувати.
Але коли немає повітряної тривоги, держава, виробництва, посольства – усі мають працювати однаково. І сприймати інформацію, зокрема, від розвідок саме як інформацію, а не дозвіл на вихідний. Це стосується всіх – від Верховної Ради України та інших структур і гілок влади до органів управління в областях і громадах. Сирена звучить – йдемо в укриття. А коли немає сирени – працюємо та служимо".
Деталі: Глава держави закликав бути свідомими того, що російський правитель Володимир Путін й надалі буде залякувати українців. Утім важливо вміти "правильно реагувати та робити все, щоб ця війна поверталась додому, у Росію, і щоб там відчували, що таке війна".
Що передувало:
- Правитель Росії Володимир Путін заявив, що під час ранкової атаки на Дніпро 21 листопада росіяни застосували ракету середньої дальності "Орєшнік".
- Він також заявив, що надалі цивільних українців начебто попереджатимуть про застосування ракет середньої дальності.
- У Верховній Раді скасували засідання, заплановане на 22 листопада. Народних депутатів попередили про ймовірну загрозу російського удару по урядовому кварталу.