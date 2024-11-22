Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Президент об отмене заседания ВР: Данные разведки не стоит воспринимать как выходной

Татьяна ОлейникПятница, 22 ноября 2024, 19:20
Президент об отмене заседания ВР: Данные разведки не стоит воспринимать как выходной
Фото - Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на отмену заседания Верховной Рады 22 ноября из-за вероятного удара по правительственному кварталу и призвал воспринимать информацию от разведок не как разрешение на выходной.

Источник: обращение Зеленского

Прямая речь: "Сегодня уже 1003-й день этой войны. Все протоколы безопасности сейчас такие же, как и раньше. Если раздается сигнал воздушной тревоги, надо реагировать, беречь себя и идти в укрытие. Какой бы ни была российская ракетная угроза, ее нельзя игнорировать.

Реклама:

Но когда нет воздушной тревоги, государство, производства, посольства - все должны работать одинаково. И воспринимать информацию, в частности, от разведок именно как информацию, а не разрешение на выходной. Это касается всех - от Верховной Рады Украины и других структур и ветвей власти до органов управления в областях и громадах. Сирена звучит - идем в укрытие. А когда нет сирены - работаем и служим".

Детали: Глава государства призвал быть сознательными того, что российский правитель Владимир Путин и в дальнейшем будет запугивать украинцев. Впрочем, важно уметь "правильно реагировать и делать все, чтобы эта война возвращалась домой, в Россию, и чтобы там чувствовали, что такое война".

Что предшествовало:

РЕКЛАМА:
  • Правитель России Владимир Путин заявил, что во время утренней атаки на Днепр 21 ноября россияне применили ракету средней дальности "Орешник".
  • Он также заявил, что в дальнейшем гражданских украинцев якобы будут предупреждать о применении ракет средней дальности.
  • В Верховной Раде отменили заседание, запланированное на 22 ноября. Народных депутатов предупредили о вероятной угрозе российского удара по правительственному кварталу.

ЗеленскийВерховная Радаразведка
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

С начала полномасштабной войны в запас уволили более 40 генералов по состоянию здоровья – СМИ

Вопрос эксгумаций жертв Волынской трагедии: Украина и Польша приняли совместное заявление 

Байден обратился к Конгрессу с запросом выделить дополнительных $24 млрд для Украины – СМИ

Экс-президента Барзилии Болсонару обвиняют в организации государственного переворота

Генштаб: На фронте произошло 208 боев за день, на Кураховском направлении больше всего атак

Байден: Израиль и Ливан официально приняли соглашение о перемирии

Все новости...
Зеленский
Медведчук, Ани Лорак, Азаров: в ОП рассказали, каких первых 34 предателей лишат госнаград
Зеленский: Удар новой ракетой – это серьезное увеличение масштаба войны
Командующий британской армии в Украине встретился с Зеленским и Сырским
Последние новости
09:39
Маск отреагировал на запрос Байдена о новых $24 млрд для Украины: Не ок
09:30
Цены на нефть стабилизировались на фоне перемирия между Израилем и "Хезболлой"
09:20
Премьер Франции призвал депутатов не голосовать за недоверие правительству: "все очень серьезно"
09:01
12% украинцев будут покупать гаджеты на Черную пятницу – опрос Viber
09:01
Результаты противовоздушного боя 27 ноября: сбито 36 вражеских БпЛА, пять – улетели "домой"
08:56
С начала полномасштабной войны в запас уволили более 40 генералов по состоянию здоровья – СМИ
08:54
Футбол17-летний украинец дебютировал в Лиге чемпионов
08:52
Вопрос эксгумаций жертв Волынской трагедии: Украина и Польша приняли совместное заявление 
08:42
Макрон приветствовал перемирие между Израилем и Хезболлой
08:28
На лечении во Франции умер грузинский боец, раненый в Бахмуте
Все новости...
Реклама:
Реклама: