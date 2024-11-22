Президент об отмене заседания ВР: Данные разведки не стоит воспринимать как выходной

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на отмену заседания Верховной Рады 22 ноября из-за вероятного удара по правительственному кварталу и призвал воспринимать информацию от разведок не как разрешение на выходной.

Источник: обращение Зеленского

Прямая речь: "Сегодня уже 1003-й день этой войны. Все протоколы безопасности сейчас такие же, как и раньше. Если раздается сигнал воздушной тревоги, надо реагировать, беречь себя и идти в укрытие. Какой бы ни была российская ракетная угроза, ее нельзя игнорировать.

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Но когда нет воздушной тревоги, государство, производства, посольства - все должны работать одинаково. И воспринимать информацию, в частности, от разведок именно как информацию, а не разрешение на выходной. Это касается всех - от Верховной Рады Украины и других структур и ветвей власти до органов управления в областях и громадах. Сирена звучит - идем в укрытие. А когда нет сирены - работаем и служим".

Детали: Глава государства призвал быть сознательными того, что российский правитель Владимир Путин и в дальнейшем будет запугивать украинцев. Впрочем, важно уметь "правильно реагировать и делать все, чтобы эта война возвращалась домой, в Россию, и чтобы там чувствовали, что такое война".

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